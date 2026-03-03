Piyasalarda son dakika! Orta Doğu’daki belirsizlikler artarken, petrol 85 dolara çıktı. Dünyada enflasyon endişeleri zirve yaptı ve FED’den faiz indirimi beklentileri rafa kalktı. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi yükselişe geçerken, savaşa rağmen altın fiyatları, ABD para biriminin güçlenmesinden olumsuz etkilendi. Ons fiyatı %-5 düşüşle 5.050 dolara kadar geriledi. Kapalıçarşı’da 8.000 TL’yi geçen gram altın ise 7.370 TL’ye kadar düştü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl - Orta Doğu’daki çatışmalar şiddetlenerek devam ederken, piyasalarda da çok sert ve ilginç fiyatlamalar yaşanıyor.

Küresel piyasalar, savaşın başlamasının ardından dün ilk işlem gününde, çatışmaların kısa sürebileceği ve yakında çözülebileceği umutları ile riskleri daha sakin karşılamıştı.

Ancak İran’ın bölgede birçok ülkeyi hedef alarak beklenmedik bir misilleme ile cevap vermesi, endişeleri oldukça yükseltti.

PETROL YÜKSELDİ

Tarihte ilk defa “petrol yolu” Hürmüz Boğazı'nın kapanması, bugün petrol fiyatlarını 85 dolarla kadar yükseltti. TSİ 18:00 sıralarında da Brent petrolün varil fiyatı 83,50 dolara yakın seyrediyor.

Savaşın şiddetlenmesine rağmen altın fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ons altın fiyatı yine TSİ 18:00 sıralarında %-5 düşüşle 5.050 dolara kadar geriledi.

Aynı saatlerde spot piyasada gram altın 7.150 TL’ye geriledi, Kapalıçarşı’da da fiziki gram satış fiyatı 7.370 TL’ye düştü.

SAVAŞTA ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Piyasalarda “altın savaşta neden düşüyor” sorusunun cevabı aranırken, yükselen petrol fiyatları bütün ülkelerde akaryakıt fiyatlarının hızla artmasını beraberinde getirdi. ABD’de de benzin fiyatları yönünü yukarı çevirdi ve galon başına 3 dolara dayandı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışın bütün dünyada enflasyonu körüklemesinden korkuluyor. Bu sebeple ABD başta olmak üzere majör merkez bankalarının faiz indirimlerine ara vermesi hatta daha sıkı para politikasına geçebileceği endişeleri arttı.

TAHVİL FAİZLERİ ARTTI

Analistler, “Petrol fiyatlarındaki sıçrama, enflasyonun yeniden alevlenmesine yol açabileceği endişesiyle, ABD tahvil faizlerinde yükselişi tetikleri. İki yıllık gösterge tahvilin faizi bugün %2 yükselişle 3,5’i geçti. Yatırımcılar FED’den daha fazla faiz indirimi beklerken, şimdi ilk indirim beklentisi eylül ayına kadar ötelendi” diye konuşuyor.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Bu arada dolar endeksi de “daha şahin FED” beklentileri ile bugün 99,60 seviyesine kadar yükseldi ve son 2 ayın zirvesini gördü. Hem ABD tahvil getirilerindeki artış hem de dolar endeksindeki prim, ABD para biriminin güçlenmesini destekledi. Faiz indirimi beklentileri azaldığı için altın fiyatları da sert geriledi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Orta Doğu’daki gelişmelerin daha belirsiz bir hal aldığını aktaran analistler, güçlü petrol ve dolar karşısında ons altın fiyatında, 5.00 doların psikolojik ve 4.850 doların teknik destek olarak izlenmesi gerektiğini belirtiyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası