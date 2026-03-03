Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, terörle mücadelede Pakistan’ın yanında olacaklarını ve bölgedeki diplomasiyi desteklemeye hazır olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Pakistan’da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini, Pakistan ile Afganistan arasında Türkiye’nin de girişimleriyle sağlanmış olan ateşkesin yeniden tesisi için katkıda bulunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan çatışmalı süreçle ilgili bölgede diplomasinin yeniden devreye alınmasının büyük fayda sağlayacağını belirterek, Türkiye’nin buna elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

