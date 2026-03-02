AK Parti 19 maddeden oluşan yeni kanun teklifini Meclis'e sundu. Kripto paralara vergi, KDV sisteminde sadeleştirme, depremzedelere indirim, elmas ve inci gibi değerli taşlara KDV getiren düzenleme ile bedelli askerliğe de büyük bir zam gelecek. İşte detaylar...

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni kanun teklifiyle yapılacak düzenlemeleri anlattı. Güler, "Toplam 19 maddeden oluşan kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunduk. Özellikle vergi adaletinin güçlendirilmesi, finansal piyasalarda hukuki belirliliğinin sağlanması ve sosyal devlet ilkesinin tahkimi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizi arz ettik." dedi.

KRİPTO PARALARA VERGİ GELİYOR

Kripto para, şans ve bahis oyunlarında vergi düzenlemesine gidileceğini belirten Güler, "Özellikle kripto varlıkları net bir vergi sistemine kavuşturuyoruz. Hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan satış ve transferlerde on binde 3 oranında işlem vergisi alınmasını öngörüyoruz. Vakıf üniversitelerinin bünyesinde ticari işletme olarak sağlık hizmeti sunan hastanelerimizin kurumlar vergisi muafiyetini kaldırıyoruz. Bu kurumları piyasadaki diğer hastaneler gibi vergilendireceğiz. Vergi adaletini güçlendirmiş olacağız. Şans ve bahis oyunları reklam giderinde vergi düzenlemesi yapıyoruz. Her türlü ilan ve reklam harcamalarını vergi matrahından düşürmeyeceğiz. Böylece bahis ve şans oyunlarının teşvikinin önüne geçilecek." ifadesini kullandı.

KDV SİSTEMİNDE SADELEŞTİRME

KDV sisteminde sadeleştirme yapılacağını vurgulayan Güler, "KDV sisteminde sadeleştirmeye gidiyoruz. Bazı KDV istisnalarının mahiyetini değiştiriyoruz. Yabancılara konut satışı ve sağlık hizmeti gibi alanlardaki tam istisnaları indirim hakkı kaldırılmak üzere kısmı istisnaya dönüştürüyoruz. Öte yandan iktisadi işletmelerin konut kiralamalarında KDV'den istisna tutarak, konut sektöründe arz sorununa katkı sağlamayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

DEPREMZEDELERE İNDİRİM

Güler sözlerine şöyle devam etti: Depremzedelere yönelik tarihi desteği de kanun haline getiriyoruz. 6 Şubat depremlerinden sonra inşa edilen konut ve iş yerlerinde vatandaşlarımızın borç yükünü kökten hafifletecek önemli bir adım atıyoruz. Hak sahibi olan afetzede vatandaşlarımıza 31 Aralık 2026 tarihine kadar peşin ödemeleri halinde ilk konutları için yüzde 74, ilk iş yerleri için ise yüzde 48 indirim sağlıyoruz.

BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELİYOR

Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasını esas alan gösterge rakamını 240 bin TL'den 300 bin TL'ye çıkarıyoruz. 240 bin TL gösterge rakamının yaklaşık şu anki uygulaması 335 bin TL civarındadır. Bu artışla 420 bin TL gibi bir rakama çıkıyor. Bu artışla birlikte sadece 2026 yıl içerisinde elde edilebilecek ilave geliri doğrudan Savunma Sanayii'ni Destekleme Fonu'na aktarıyoruz.

ELMAS VE İNCİ GİBİ KIYMETLİ TAŞLAR ÖTV'YE DAHİL OLUYOR

BOTAŞ ve enerji güvenliği kapsamında doğalgaz arz güvenliğini sağlamak amacıyla BOTAŞ'ın vergi ve fon borçlarını, Hazine'den olan görevlendirme bedeli alacaklarıyla mahsup ederek mali yapısını güçlendirmeyi arz ediyoruz.

Lüks tüketimde ÖTV düzenlemeleri başlığında vergi sistemlerinde adaleti sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla, lüks tüketim kalemlerinden biri olan kıymetli madeni taşlarla ilgili olarak düzenlemeye gidiyoruz. Geçmiş dönemde ÖTV kapsamında dahil olmayan elmas, inci ve kıymetli taşlar bu tarihten bu yana sadece KDV'ye tabi tutukmaktaydı. Hazırladığımız teklifle elmas, inci, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşyaları ÖTV'den kanununun 4 sayılı listeye ekliyoruz. Bu ürünlerin tesliminde olacak ÖTV oranını yüzde 20 olarak da belirlemiş oluyoruz.

Defterdarların hukuki statüsünde Anayasa Mahkemesi'nin yakın zamanda bir iptali söz konusuydu. Bunu daha önemli bir çerçeveye oturtuyoruz. Hukuki belirlilik ve uygulamalar içerisinde herhangi bir zaafiyetin doğmaması için yeniden belirlemiş oluyoruz."

