Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelere zam bekliyordu. Ancak milyonların beklediği gelişme yaşanmadı. Emeklinin bayram ikramiyesi zammı seneye kaldı. İşte detaylar...

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında ocak ayında yüzde 12,19 oranında, memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam almıştı. En düşük emekli maaşı da yüzde 18,4 zamla 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmıştı. En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL olmuştu. Milyonlarca emekli maaş zammının ardından gözünü ikramiye zammına çevirmişti.

İKRAMİYE ZAMMI SENEYE KALDI

Ramazan Bayramı öncesi şu an 4 bin lira olarak verilen bayram ikramiyelerine zam yapılacağı konuşuluyordu. Ancak emeklilerin beklediği gelişme yaşanmadı. İkramiye zammı bir sonraki seneye kaldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ 4'ER BİN TL OLARAK ÖDENECEK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sundukları 19 maddelik kanun teklifi sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Emeklinin ikramiye zammıyla ilgili konuşan Güler, bu yıl ikramiyelerin 4'er bin TL olarak ödeneceğini söyledi.

"KAYNAK ÜRETMEDE ZORLANDIK"

17 milyon civarında emekli olduğunu belirten Güler, "Kaynak üretmede zorlandık. Hem ramazan hem kurban bayramı için 4'er bin TL ikramiye için bu yıl SGK'ya bütçemizden 150 milyar TL ikramiye ayırıyoruz. Bunun için özel bir kaynak aktarmamız gerekiyor. Zorluklar da ortada. Şu anda bölgesel manada savaş riski, petrol-doğalgaz fiyat artışları, tedarik zinciri nedeniyle sıkıntılar var. OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

