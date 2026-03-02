A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamındaki kritik Sırbistan karşılaşması öncesi yayın bilgileri, maç saati ve grup tablosundaki son durum basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

C Grubu’nda oynadığı üç maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Ay-yıldızlı ekip, ikinci tur yolunda belirleyici olacak mücadelede sahaya çıkıyor. Ergin Ataman yönetimindeki milliler, hem galibiyet serisini sürdürmek hem de üst tur biletini erkenden almak için taraftarı önünde parkede olacak.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Sırbistan arasında oynanacak FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması, 2 Mart 2026 Pazartesi günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 21.00’de başlayacak. Kritik mücadelede milliler, grup aşamasında 4’te 4 yaparak ikinci tura yükselmeyi matematiksel olarak garantilemeyi hedefliyor.

Türkiye-Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

C Grubu’nda oynadığı Bosna Hersek ve İsviçre maçlarını farklı kazanan A Milli Takım, ikinci pencerenin ilk karşılaşmasında da Sırbistan’ı 82-78 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etmişti. Ay-yıldızlılar sahadan galibiyetle ayrılması halinde hem liderliğini pekiştirecek hem de üst tur için büyük bir adım atacak.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye’deki yayıncısı resmi yayın akışıyla birlikte netlik kazanırken, mücadele basketbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ADAY KADROSU

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Malachi Flynn, Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic, Can Korkmaz, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, İsmail Cem Ulusoy, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven.

