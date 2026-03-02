SPOR SERVİSİ
Sosyal medya bunu konuşuyor: Alanyaspor oyuncusundan Galatasaray beğenisi
Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası Ümit Akdağ'ın, sosyal medya hamle gündem oldu. Akdeniz ekibinde forma giyen futbolcu, "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) yorumunu beğendi.
Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Ümit Akdağ'ın sosyal medya hesabına gelen bir yorumu beğenmesi dikkat çekti.
- Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ, sosyal medya hesabına gelen bir 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi.
- Ümit Akdağ'ın adı daha önce Galatasaray ile anılmıştı.
- Alanyaspor, lig maçının ardından 3 Mart Salı günü Türkiye Kupası'nda da Galatasaray ile karşılaşacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 yendi. Konuk elkipte forma giyen Ümit Akdağ'ın, sosyal medya hesabına gelen bir yorumu beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Transfer döneminde adı sarı-kırmızılılarla anılan Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoperi, Instagram hesabına gelen "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.
KUPADA DA RAKİP GALATASARAY
Alanyaspor, Süper Lig maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü Galatasaray'la yeniden kozlarını paylaşacak.
