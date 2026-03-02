Galatasaray'da çıktığı 27 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyen İlkay Gündoğan, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımdan önce Nürnberg, Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona formaları giyen tecrübeli orta saha, "Bugün itiraf etmeliyim" diyerek, en büyük hatasını anlattı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, Almanya'dan Frankfurter Allgemeine'a konuştu. 35 yaşındaki deneyimli yıldız, kendisine yöneltilen sorulara çarpıcı cevaplar verdi.

"SIFIRDAN KAHRAMANA VE TERSİ"

Bir futbolcu olarak sizin için en büyük mutluluk nedir?

"Hobimi mesleğim haline getirmiş olmanın büyük ayrıcalığı. Üstelik çok yüksek bir seviyede."

Peki bir futbolcu olarak en büyük mutsuzluğunuz nedir?

"Tüm bu işin giderek artan acımasızlığı. Sıfırdan kahramana ve tersi, her yıl daha da aşırı hale geliyor. Bu da zihinsel zorlukları arttırıyor, özellikle genç oyuncular ve çevreleri için."

İyi bir oyuncuyu nasıl tanırsınız?

"Top ona ulaşmadan önce, ilk teması ve sahadaki yöneliminden. İyi bir oyuncu sadece topu oynamaz, zaman ve sahayı da oynar."

"O YILLAR BOYUNCA BİR DAHA OLMAYACAK"

Karşılaştığınız en iyi oyuncu kim?

"Lionel Messi. O, her türlü taktik mantığının ötesindedir. Onu 80 dakika boyuna kontrol edebilirsiniz ama kalan 10 dakikada tüm taktik yapıyı yok eder. Ayrıca böyle bir futbolcunun önümüzdeki on yıllarda bir daha ortaya çıkmayacağını düşünüyorum."

Kariyerinizde en önemli antrenör kimdir?

"Michael Oenning! Beni Bochum'dan Nürnberg'e getirdi ve profesyonel olmanın yolunu açtı. Diğerleri beni ulusal seviyden uluslararası seviyeye taşıdı ama önemli adım profesyonel olmaktı. Bu yüzden Michael Oenning!"

Kime hayranlık duyuyorsunuz?

"Büyük başarılara rağmen alçakgönüllülüğüü ve ahlaki dürüstlüğünü koruyan insanlara."

Neyi takdir edersiniz?

"Tutarlılığı. Bir kez parlamak kolaydır. On yıl boyunca dünya klasmanında kalmak ise psikolojik ve fiziksel olarak bir zorluktur."

35 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde 17'nci sezonunu geçiriyor.

"NET OYUN SÜRESİ GETİRMEK İSTERDİM"

Bir maçta en çok neyden korkarsınız?"

"Kontrolü kaybetmekten. Sonuçtan değil, kolektif düzenin bozulduğu ve maçın tam bir kaosa dönüştüğü andan korkarım."

Hangi futbol kurallarını değiştirirdiniz?

"Net oyun süresini getirirdim. Bu, zaman kazanma taktiğinin temelini ortadan kaldırır ve sportif rekabetin bütünlüğünü desteklerdi. Ancak bu, toplamda daha az maç olması durumunda olurdu aksi takdirde yük daha da artardı."

"İKİ OYUNCUDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

En sevdiğiniz oyuncu kimdir?

"Xabi ve Iniesta. Barcelona'nın en iyi dönemindeki maçlarını çok severdim her zaman ikisinden de mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışırdım."

En sevdiğiniz teknik direktör kimdir?

"Net bir vizyonu olan ve bunu aktarabilen her teknik direktöre büyük saygı duyuyorum. Pep Guardiola bu açıdan benim için her şeyin ölçütüdür. Antrenörlük kariyerime onun yanında başlamak benim için bir rüya olurdu ama kim bilir, o zamana kadar Pep hala aktif bir teknik direktör olacak mı?"

Bir takım arkadaşında en çok hangi özellikleri takdir edersiniz?

"Oyun zekası, bencillik olmaması ve zor durumlarda sorumluluk almaya hazır olması."

Bir arkadaşında en çok hangi özellikleri takdir edersiniz?

"Dürüstlük, sadakat ve futbolcu statümden bağımsız olarak bana eleştirel şeyler de söyleyebilme yeteneği."

"BUGÜN İTİRAF ETMELİYİM"

En büyük hatanız nedir?

"Profesyonel kariyerimin ilk yıllarında çok fazla sakatlık geçirdim ve aşırı şanssız biri olarak görülüyordum. Bugün itiraf etmeliyim, her şeyin yüzde 100 şanssızlık olduğunu söyleyemem. Optimize edilmiş maç hazırlığı, beslenme ve uyku düzeni ile bazı şeyleri etkileyebilirsiniz."

Profesyonel futbolcu olarak yaşamakla ilgili en büyük yanılgı nedir?

"Birçok kişi, başarı ve paranın bir koruma kalkanı gibi işlev gördüğünü, başarılı olduğunuzda artık endişenizin kalmayacağını düşünür. En büyük yanılgı, profesyonel olarak şüpheleri olan bir insan olmayı bıraktığınızı düşünmektir. Genellikle sadece maç gününde çalışması gereken bir makine olarak algılanırsınız. Her zaman insanlarla çevrili olsanız da, dışarıdan gelen beklentiler çok büyük olduğu için kendinizi izole hissedersiniz. Aslında bu baskıdan asla kurtulamazsınız; nerede olursanız olun, her zaman arka planda sizi etkiler. Kendi kişiliğinizin özünü korumayı öğrenmeniz gerekir, böylece sadece performansınızla tanımlanmazsınız."

Messi mi, Ronaldo mu?

"Messi."

İlkay Gündoğan'ın, Galatasaray ile 30 Haziaran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

"İKİSİ DE DÜNYA ÇAPINDA"

Guardiola mı, Klopp mu?

"Kariyerim boyunca röportajlarda bana bu soru muhtemelen 'Nasılsın?' sorusundan daha sık soruldu. İkisi de kesinlikle dünya çapında, dünya klasmanında ama Manchester City'de geçirdiğim uzun süre boyunca Pep ile çok yoğun bir şekilde çalıştım ve kendimi onunla özdeşleştirdiğim için Pep'i seçiyorum. Ancak Klopp'un Almanya ve İngiltere'de başardıkları yine de 11/10'du. Daha iyisi olamaz."

Modern futbolda en çok neyi seviyorsunuz?

"Son derece yüksek taktik seviyesi ve hızı."

Modern futbolda en çok neyi sevmiyorsunuz?

"Giderek artan maç ve müsabaka sayısı nedeniyle artan aşırı doygunluk, bu da uzun vadede oyunun kalitesini ve oyuncularını sağlığını tehlikeye atıyor. Bu açıdan, 18 yaşında olmadığım için oldukça mutluyum. Kariyerim boyunca 15-20 yıl boyunca her sezon 60-70 maç oynamayı hayal bile edemiyorum."

Boş günlerinizde en sevdiğiniz şey nedir?

"Ailemle uzun, sakin bir sabah, iyi bir kahve ve futbolla hiçbir ilgisi olmayan bir sohbet."

