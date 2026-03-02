G.Saray yönetimi Uruguaylı yıldıza ‘ayrılığı aklından bile geçirme” diyecek. Lucas Torreira, babasının rahatsızlığı sebebiyle tereddüt yaşıyor. Galatasaray yönetimi ise yıldız oyuncunun 4 milyon avroluk yıllık ücretini 5,5 milyon avroya kadar çıkarıp ‘Sadakat ödülü’ verecek…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray, Güney Amerika kulüplerinin markajında olan Lucas Torreira için ayrılık ihtimalini ortadan kaldıracak. İki yıl daha kontratı olan ancak Arjantin ve Brezilya ekiplerinin istediği Lucas Torreira için Galatasaray sözleşme iyileştirme için mayıs ayında hemen masaya oturacak. Sarı kırmızılılar şu anda bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon avroya yakın bir maliyeti olan Torreira’ya performans-sadakat ödülü verecek! Yönetim, Torreira’nın aldığı net yıllık ücreti 4,5 milyon avroya çıkarıp başarı bonusları ile 5-5,5 milyon avro kazanmasını sağlayacak.

DUYGU PATLAMASI YAŞADI

Babasının rahatsızlığı sebebiyle Güney Amerika’ya dönme fikri olan Torreira’ya yönetim açıkça “Aklından bile geçirme” mesajı verecek! Ligde 3-1 kazanılan Alanyaspor maçında bir gol, bir asistle maça damga vuran isim Lucas Torreira olmuştu. Attığı gol sonrası sevinç patlaması yaşayan Torreira, kendisini tribünlerin kucağına atarken “Benim için çok önemli olan iki kişi beni bu formayla göremedi, gollerimi göremedi. Dört yıldan fazla süredir buradayım. Bu formayı giyenler arasında dünyanın en mutlu insanı benim” sözleriyle duygularını anlattı.

Lucas Torreira

HER ŞEYİ YAPTI

Lucas Torreira, Alanyaspor karşısında tam bir ‘Atom karınca’ gibiydi. Maçta bir gol atıp bir de asist yapan Uruguaylı yıldız ayrıca yüzde 92 pas isabetiyle oynadı. Torreira, bunların yanı sıra dört kilit pas attı, iki de pas arası yaptı.

BU ARMA İÇİN

Torreira, attığı golden sonra Galatasaray armasını öperek tribünlere kendini bıraktı. Gol sevincini taraftarlarla yaşayan Torreira “Taraftarımız her zaman yanımızda. Bu büyük kulüp nerelere geldi, durup keyfini çıkarmamız lazım. Avrupa’da Türk bayrağını da temsil ediyoruz. Bunun keyfini çıkarmalıyız” dedi.

Sacha Boey - Lucas Torreira

GALATASARAY’A GOLLERİYLE DÖNDÜ

G.Saray’daki ilk döneminde 2,5 sene sarı kırmızılı formayı giyen sağ bek Sacha Boey, toplamda dört gol bulmuştu. Rekor fiyatla satıldığı Bayer Münih’te hayal kırıklıklarıyla dolu geçen yılların ardından sarı kırmızılı takıma geri dönen Boey, kendini buldu ve Juventus’tan sonra Alanyaspor maçında da ağları havalandırıp klasını gösterdi. Bayern Münih’teki toplam iki sezonda (iki yarım, bir tam sezon) sadece bir gol atabilen Sacha Boey, ara transfer döneminde Galatasaray’a döndükten sonra ise 323 dakikada iki gol attı. Fransız yıldızın ikinci G.Saray dönemi, skor açısından oldukça iyi başladı.

UĞURCAN GÖZ DOLDURUYOR

G.Saray’ın transferin son dönemlerinde rekor ücretle transfer ettiği Uğurcan Çakır, ilk geldiği günlerde sorgulanır olmuştu. Ancak millî eldiven, yaptığı kurtarışlarla sarı kırmızılı takımda soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırdı. Uğurcan’ın Alanyaspor maçında yaptığı kurtarış büyük alkış aldı.

