A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan ile yapacakları müsabaka öncesi konuştu.

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Sırbistan'ı ağırlayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda karşılaşma öncesi medya günü düzenlendi.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Dünya Kupası Elemeleri'nde 3'te 3 yaptıklarını dile getirerek, "Yarınki Sırbistan maçı çok önemli. Belgrad'daki maçı kazandık. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde de çok iyi oynadık. Son periyotta ise Sırbistan, sonuna kadar bize direndi. Son 1 dakikada maçı kazandık. Saha avantajını kullanmak istiyoruz. Önceki iç saha maçlarında olduğu gibi coşkulu ve agresif bir savunmayla, taraftar desteğiyle karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Sırbistan için de önemli bir maç. Üst üste 2 mağlubiyet, onlar için durumu kritik hale getirir. Hazırlığımızı yaptık. Çok fazla teknik ve taktiksel çalışma yapacak fırsatımız olmadı. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanarak, namağlup serimize devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin Ataman

Sırbistan'a karşı ilk maçı kazanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Ataman, şöyle devam etti:

"İlk maçı kazanmamız, bizi biraz rahatlattı. Bunun anlamlı hale gelmesi için yarın da kazanmamız lazım. Bu grubu lider bitirip bir üst gruba çıkmak önemli. Bu puanları taşıyarak, bir üst gruba çıkmak istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. İlk maçta oynamayan oyuncular vardı. Onların oynamasını bekliyoruz. Özellikle Aleksa Avramovic, Sırbistan'ın en iyi oyun kurucularından biri. Çok iyi konsantre olmamız lazım. Belgrad'daki maçı unutup, yarına odaklanmamız lazım. Sırbistan, oluşturduğu atmosferle çok net kazanacağımız maçı elimizden alıyordu. Üstünlüğümüzü sahaya yansıtmalıyız. Karşımızda iyi bir koç ve kaliteli oyuncular var. Sırbistan'ın en iyi kadrosuyla oynamayacağız. Bu, bizim de en iyi kadromuz değil. En iyi kadromuzla Avrupa Şampiyonası'nda onları yenmiştik. Kendimize güveniyoruz. Sert bir maç bizi bekliyor."

Ataman, Tarık Biberovic'in pencere maçlarında milli takıma büyük bir katkı verdiğini belirterek, "Tarık, Fenerbahçe Beko'da gösterdiği Avrupa Ligi performansıyla en iyi oyunculardan biri oldu. Hafif bir sakatlığı vardı. Malachi Flynn'ı da takıma adapte etmek istiyoruz. Tarık'ın bir süre sonra Türk olarak oynamasını bekliyoruz. Federasyonun çabaları var. Tarık'ı Türk yapabilirsek, Flynn'ın devşirme hakkını kullanacağız. Bu yüzden Flynn'ı da kadroya davet ettik. Tarık, büyük bir fedakarlıkla Belgrad'da oynadı. İyi de oynadı. Maçtan sonra sakatlığı vardı. Ben kendisiyle konuştum. Büyük bir özveri ile yarın oynayabileceğini söyledi. Kendisi uzun yıllardır Türkiye'de oynuyor. Ligde de Türk statüsünde oynuyor. Tarık, hepimiz kadar kendisi de bir Türk çocuğu. Takımı da yalnız bırakmadı. Fenerbahçe de bu konuda iyi niyet gösterdi. Şimdiki Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum. Milli takım, hepimizin. Bu takımı Dünya Kupası'na taşımak en büyük hedefimiz." diye konuştu.

CEDİ OSMAN: "YARINKİ KARŞILAŞMA, İLK MAÇA GÖRE DAHA ZOR OLACAK"

A Milli Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman, Sırbistan'a karşı gruptaki ilk maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Güzel bir galibiyet oldu. İyi oynamıştık. Yarınki maç, daha önemli hale geldi. Yarınki karşılaşma, ilk maça göre daha zor olacak. Kazandığımız takdirde büyük bir avantaj yakalayacağız. Sırbistan'da ilk maçta oynamayan 1-2 oyuncu, yarınki karşılaşmada görev alabilecek. Taraftarımız önünde yarın kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk maçı kazandıkları için avantajlı bir konumda olduklarını dile getiren Cedi Osman, "İlk galibiyeti daha anlamlı hale getirmemiz için yarın da kazanmalıyız. Galibiyetler, bir sonraki gruba taşınıyor. Bu yüzden Sırbistan'ı yenersek büyük bir avantaj yakalayacağız." dedi.

Sırbistan'ı tanıdıklarını aktaran Cedi Osman, "Çok tecrübeli oyuncuları var. Karşımızda iyi bir takım var. Bu sabah ve akşam toplantılarımızı yaptık. Yarınki maça hazır olacağız." şeklinde konuştu.

