Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Malta'yı konuk edeceği maçın biletlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında yarın Malta'yı konuk edeceği karşılaşmayı futbolseverler, statta ücretsiz izleyebilecek.

FEDERASYON DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Pendik Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

