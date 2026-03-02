Hakemlik kariyerini Ağustos 2022'de noktalayan ve Ağustos 2023'te Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak göreve başlayan Cüneyt Çakır, ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle Dubai'de mahsur kaldığı öğrenildi.

Cüneyt Çakır

"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"

HT Spor'da yer alan habere göre; FIFA semineri için Dubai'de bulunan Çakır, şimdilik bir çıkış olmadığını belirterek, "Geldiğimiz ilk gün bunlar yaşandı. Çok şükür iyiyim" dedi.

3 gündür devam eden savaş nedeniyle FIFA semineri iptal edildi.

