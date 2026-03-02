SPOR SERVİSİ
Savaş nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı! Cüneyt Çakır'dan ilk açıklama
Hakemlik kariyerini Ağustos 2022'de noktalayan ve Ağustos 2023'te Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak göreve başlayan Cüneyt Çakır, ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle Dubai'de mahsur kaldığı öğrenildi.
Özetle
Kaydet
Spor 50 dk önce
Eski FIFA hakemi ve Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı.
- Cüneyt Çakır, FIFA semineri için Dubai'de bulunuyordu.
- Şimdilik bir çıkış olmadığını belirtti ve durumu iyi olduğunu söyledi.
- 3 gündür devam eden savaş nedeniyle FIFA semineri iptal edildi.
Eski FIFA hakemi ve Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri Dubai'de mahsur kaldı.
"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"
HT Spor'da yer alan habere göre; FIFA semineri için Dubai'de bulunan Çakır, şimdilik bir çıkış olmadığını belirterek, "Geldiğimiz ilk gün bunlar yaşandı. Çok şükür iyiyim" dedi.
3 gündür devam eden savaş nedeniyle FIFA semineri iptal edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
'Biraz önce telefon aldım' dedi, bizzat açıkladı: Cüneyt Çakır'ın yeni görevi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR