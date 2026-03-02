Bedelli askerlik ücretine ilişkin yeni düzenleme Meclis gündemine geldi. AK Parti tarafından sunulan kanun teklifi sonrası gözler hem yeni tutara hem de düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğine çevrildi. Peki, Bedelli askerlik 2026 ücreti ne kadar oldu?

Mali düzenlemeleri içeren 19 maddelik kanun teklifinin TBMM’ye sunulmasının ardından bedelli askerlik ücretinde artış olup olmayacağı merak konusu oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yaptığı açıklamayla birlikte mevcut ücret ile teklif edilen yeni tutar arasındaki fark netleşirken, düzenlemenin yasalaşma süreci de yakından takip edilmeye başlandı.

BEDELLİ ASKERLİK 2026 ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2026 yılının Ocak-Haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 333.089,04 TL olarak uygulanıyordu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni kanun teklifiyle yapılacak düzenlemelerden bahsederken Bedelli Askerlik ücretine de değindi. Güler, "Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasını esas alan gösterge rakamını 240 bin TL'den 300 bin TL'ye çıkarıyoruz. 240 bin TL gösterge rakamının yaklaşık şu anki uygulaması 335 bin TL civarındadır. Bu artışla 420 bin TL gibi bir rakama çıkıyor. Bu artışla birlikte sadece 2026 yıl içerisinde elde edilebilecek ilave geliri doğrudan Savunma Sanayii'ni Destekleme Fonu'na aktarıyoruz." açıklamasını yaptı.

BEDELLİ ASKERLİĞE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Bedelli askerlik ücretinin arttırılmasını öngören düzenleme önümüzdeki günlerde ilgili komisyonlarda görüşülmesinin ardından Genel Kurul'a gidecek. Burada düzenlemenin kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

