ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine Pentagon'da İran'a yönelik İsrail ile birlikte düzenledikleri operasyona ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, üçüncü gününe giren "Destansı Gazap" operasyonuna ilişkin 48 saat sonra ilk kez Pentagon’da kameraların karşısına geçti. İsrail ile ortak yürütülen saldırının perde arkasına dair kritik ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Rejim bir zamanlar ABD-İsrail'e ölüm sloganları atan bu rejim ABD-İsrail elinden ölümü gördü. Bu sözde bir rejim değişikliği değil. Bugün çaresizlik içindeki düşmanın maskesi düştü. İran'ın silahları ayrım yapmadan sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Bunlar terörist taktikler. Bunlar korkakça bu taktiği kullandı.

İran liderliği hiçbir şey inşa etmedi. Sadece silahlar ve nükleer tesisler. Barışçıl tesisler yer altına saklanmaz.

"DEFALARCA BARIŞIN YOLUNU DENEDİK"

Nükleer programlarını yerle bir ettik. Anlaşma yapalım dedik ama kibirli şekilde reddettiler. Sizi durdururuz dedik. Defalarca barışın yolunu denedik. Tekrar ve tekrar içten çabalarla barış için uğraştılar. Ama Tahran müzakerelere yanaşmadı, bizi oyaladı. Bir yandan da füze ve nükleer stoklarını güçlendirdi.

Başkan Trump bu oyunları oynamıyor. Artık Trump her zaman ABD ve Amerikalılara önem verir. Askerlerimizi korumak için tereddüt etmez.

İran operasyonunun ardından flaş sözler! "Tahran'da rejim değişti"

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞTİ"

Artık savunma pozisyonunda değiliz, savaşçıyız. Umarız İran halkı bu inanılmaz fırsatı değerlendirir. Başkan Trump, bu konuda çok netti şimdi zaman, sizin zamanınız dedi. İran güvenlik güçlerine şunu söylemek istiyorum, akıllıca ve doğru karar verin. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Her geçen gün kapasitemiz artarken İran’ın kapasitesi azalıyor. Bu bir rejim değişikliği savaşı değil ama İran'da rejim değişti.

İran operasyonunun ardından flaş sözler! "Tahran'da rejim değişti"

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran operasyonuna ilişkin şu ifadelerde bulundu:

İran donanmasını hedef aldık. ABD donanma gücünü temsil ettik. CENTCOM'a teşekkür ediyorum. ABD Ulaştırma Komutanlığı'na da teşekkür ediyorum. Bu tek gecelik bir operasyon değil. İlave can kayıplarının olmasını bekliyoruz. ABD can kayıplarının en aza indirmesi için her şeyi yapıyoruz.

"PROFESYONELLİĞİMİZ KANITLANMIŞ OLDU"

ABD kuvvetleri senkronize bir şekilde hareket etti ve İran kuvvetlerini sekteye uğrattık. Bu, yıllar süren 'ince ayar çekme' hareketlerinden biriydi. Önemli altyapı ve istihbaratın kullanılması ve farklı bileşenlerin koordinasyonuyla yapıldı. Profesyonelliğimiz kanıtlanmış oldu. Tarihi bir operasyon ve bir süre daha devam edecek. Bakanımızın talimatıyla, Başkan'a farklı seçenekler sunduk.

Genelkurmay sistematik şekilde askeri faaliyetleri konumlandırmaya başladı. ABD güçlerinin koruma altında karar vermesini sağladık. Binlerce askerimiz 4. ve 5. nesil savaş uçakları, savaş gemilerinden hepsi koordine edildi. Kuvvetlerin sevkiyatı devam ediyor. Yeni güçlerin takviyesi kabul edilecek.

Ulusal Muhafız Güçleri'nden büyük bir rezervi operasyona dahil ettik. Kuveyt, Irak'taki kara güçleri, ABD'deki deniz kuvvetlerimiz hazırlık sürecine katkı yaptı. F-35 uçaklarımızı bu üslerden kaldırmak için hazırlıklarımızı yaptık.

İran operasyonunun ardından flaş sözler! "Tahran'da rejim değişti"

"DÜŞMAN SADECE SÜRPRİZ GÖRSÜN İSTEDİK"

Sadece merkezi komutamızda tek bir birlik kaldı. Başkan Trump'tan talimat aldık ve 'Destansı Gazap Operasyonu' başladı mesajını aldık. Operasyonun dakik şekilde yapılması çok önemliydi. Düşman operasyon başladığında sadece sürpriz görsün istedik.

İran'ın herhangi bir savaş uçağını görme ve cevap verme kapasitesi etkisiz hale getirildi. İran saati ile 09.45'te merkezi komuta binasında, 100'den fazla savaş uçağımız havalandı. Elektronik ekipmanlarla senkronize şekilde uçuşa başladılar. Gün ışığında yapılan bir operasyondu. Tomahawk'lar ateşlendi ve İran'ın güney cephesinde saldırıyı başlattık. Ölçülü, hassas ve yıkıcı bir operasyon başlattık. 1000'den fazla hedefi burduk. Operasyonda 77 saati geçtik. Koordineli uzay ve siber operasyonlarla iletişimi aksattık ve sorumluluk alanı içinde düşmanlarımızı hiçbir şekilde cevap veremez hale getirdik. Saldırılarımız çok hızlı şekilde gerçekleştirildi ve havada üstünlüğü sağladık.

Son 2 gün içinde ordumuz yüzlerce operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarımız büyüyerek devam ediyor. Operasyonlarda bombardıman operasyonları gerçekleşti. İsrail ayrıca yüzlerce hedefe sortie yaptı.

Herkes çok sakin ve ateş altında bile çok serin kanlı operasyonlarını sürdürdü. Yüzlerce füzeyi ortadan kaldırdık. Bu füzeler müttefiklerimize ve bölgeye atıldı. Sürekli düşmanlarımızla çatıştık. Buradaki bütün donanımımız aynı planladığımız şekilde sürdü. Burada yalnız değiliz. Tehdit boyutu arttıkça aldığımız destek arttı. Suudi Arabistan da bize katıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası