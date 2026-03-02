İsrail-İran-ABD hattında 28 Şubat’ta patlak veren savaş üçüncü gününde daha da şiddetlendi. İsrail’in Tahran ve Lübnan’a yönelik yeni hava saldırıları bölgedeki tansiyonu zirveye taşırken, İran Devrim Muhafızları’nın Netanyahu’nun ofisini hedef aldığını duyurması krizi küresel boyuta taşıdı. ABD ise “Destansı Gazap” adını verdiği operasyonun perde arkasını ilk kez açıkladı.

Sahadaki çatışmalar hız kesmeden sürerken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine kameraların karşısına geçti. Üçüncü gününe giren "Destansı Gazap" operasyonuna ilişkin perde arkasındaki ayrıntılar ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, üçüncü gününe giren "Destansı Gazap" operasyonuna ilişkin 48 saat sonra ilk kez Pentagon’da kameraların karşısına geçti. İsrail ile ortak yürütülen saldırının perde arkasına dair kritik ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

"DESTANSI GAZAP" OPERASYONU: 57 SAATTE BİNLERCE HEDEF

Operasyonun başlangıcından bu yana yaklaşık 57 saatin geçtiğini aktaran Genelkurmay Başkanı Dan Caine, "Personelimizin güvenliklerini sağladık. Güçlü saldırılarımız bize karşı hava üstünlüğü sağladı ve İran'a karşı hareket etmeye devam etmemizi sağladı. Siber Komutanlık, düşman güçlerini kör etmeye yardımcı oldu." dedi.

ABD Merkezi Komutanlığı'nın İran'daki komuta merkezlerini, donanma unsurlarını ve balistik füze tesislerini hedef aldığı da değinen Caine, "Güçlerimize ve müttefiklerimize yönelik atılan yüzlerce rokete müdahale ettik." diye konuştu.

Destansı Gazap Operasyonu'nda 57 saatlik bomba yağmuru: 100 uçak havalandı, B-2’ler 37 saat uçtu

Operasyonun perde arkasına dair en kritik başlıklar da basın toplantısında netlik kazandı. Gazetecilerin yönelttiği sorulara cevap veren ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine şunları söyledi:

"100’DEN FAZLA UÇAK TEK DALGA HALİNDE HAVALANDI"

"Denizden ve karadan fırlatılan 100'den fazla hava unsuru tek bir senkronize dalga oluşturdu. Savaş uçakları, tankerler, havadan erken uyarı ve elektronik saldırı uçakları, Amerika Birleşik Devletleri'nden kalkan bombardıman uçakları ve insansız platformlar eş zamanlı harekete geçti.

Denizdeki ilk saldırı unsurları ABD Donanması tarafından fırlatılan Tomahawk füzeleriydi. Bu füzeler İran donanma unsurlarına yöneldi ve ülkenin güney kanadını hedef almaya başladı.

Kara birlikleri hassas menzilli silahlar kullandı. İlk 24 saat içinde binlerce hedef vuruldu. CENTCOM’un odak noktası İran’ın komuta ve kontrol altyapısı, donanma güçleri, balistik füze tesisleri ve istihbarat ağları oldu."

"GECE YARISI ÇEKİCİ" OPERASYONUNDAKİ GİBİ B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI 37 SAAT UÇTU

Operasyonun, daha önce kamuoyuna yansıyan "Midnight Hammer" (Gece Yarısı Çekici) ile benzerlik taşıdığını söyleyen Genelkurmaybaşkanı, Amerikan B-2 bombardıman uçaklarının kıta ABD’den 37 saatlik gidiş dönüş uçuşu gerçekleştirdiği iletti:

"Uçaklar İran’daki yeraltı tesislerine ve daha derin hedeflere hassas nüfuz eden mühimmatlar bıraktı"

F-15E KRİZİ: ÜÇ UÇAK KAYBOLDU

Gece boyunca üç ABD Hava Kuvvetleri F-15E savaş uçağın kaybolmuştu. Dan Caine, "Mürettebatın güvenliği için minnettarım ve bunun düşman ateşinin sonucu olmadığını biliyoruz. Bu konu soruşturuluyor, bu nedenle daha fazla yorum yapmayacağım." dedi.

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAK"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise basın toplantısında İran’ın nükleer kapasitesine ilişkin, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Her geçen gün kapasitemiz artarken İran’ın kapasitesi azalıyor." yorumunda bulundu.

Dan Caine de operasyonun tek gecelik bir hamle olmadığını vurgulayarak, "Bu tek bir günlük ya da tek bir gecelik operasyon değildi. Saldırılarımızın sonuçlarını değerlendireceğiz. Gerekiyorsa uzun menzilli kapasitemizle ya da gerektiği şekilde saldırılarımız devam edecek." şeklinde konuştu.

