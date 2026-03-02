Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli yıldızın eşi trafik kazası geçirdi!
Fenerbahçeli oyuncu Nelson Semedo’nun eşinin içinde bulunduğu araç, Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza yaptı. Kazada Semedo’nun eşi Marlene Alvarenga hafif şekilde yaralandı.
Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki savunmacısı Nelson Semedo’nun eşinin içinde bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza yaptı.
HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
İçerisinde Semedo’nun eşi Marlene Alvarenga’nın bulunduğu minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Kazada Semedo’nun eşi Marlene Alvarenga’nın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
