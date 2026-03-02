Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha: Nelson Semedo'nun sakatlık durumu
Sarı-lacivertli kulüp, 2-2 sonuçlanan Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. 32 yaşındaki Portekizli sağ bekin sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.
- Nelson Semedo, Antalyaspor maçında sakatlandı. Sağlık durumu MR görüntülemesiyle belirlendi.
- Oyuncunun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.
- Semedo'nun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe, deplasmanda 2-2 berabere kalınan Antalyaspor maçında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Nelson Semedo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
"SOL DİZ İÇ YAN BAĞDA KISMİ YIRTIK"
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
4 HAFTA YOK
Bu sezon 32 maçta süre bulan ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı veren Nelson Semedo'nun, 4 hafta takımını yalnız bırakacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'nın da sakatlıkları bulunuyor.