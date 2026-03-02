Hyundai, 1 Mart itibariyle geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre markanın tüm modellerine zam yapıldı. İşte model model Hyundai Mart 2026 fiyatları…

Hyundai mart ayına zamla girdi. Marka, 1 Mart 2026 itibarıyla geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı ve neredeyse tüm modellerinde artışa gitti. Türkiye’de en çok tercih edilen modeller arasında yer alan i20’de artış sınırlı kalırken, en dikkat çeken yükseliş SANTA FE Hibrit’te görüldü. Elektrikli IONIQ 6 ise fiyatı düşen tek model oldu.

İşte Hyundai’nin Mart 2026 güncel fiyatları ve model model zam tablosu…

🟥Şubat – Mart 2026 Fiyat Karşılaştırması

Model Şubat 2026 (TL) Mart 2026 (TL) Fark (TL) i20 1.424.100 1.425.000 +900 i30 1.930.000 1.940.000 +10.000 Bayon 1.695.000 1.695.000 0 Kona 2.301.000 2.310.000 +9.000 Tucson 2.288.000 2.349.000 +61.000 SANTA FE Hibrit 5.120.000 5.640.000 +520.000 IONIQ 5 2.484.900 2.484.900 0 IONIQ 6 2.359.000 2.320.000 -39.000 IONIQ 9 5.560.000 5.560.000 0 INSTER 1.510.000 1.510.000 0

Modellerden sadece i20, i30, Tucson ve Bayon 2026 model yılı olarak satılıyor, diğerleri 2025 model yılıyla alınabiliyor. Listede fiyatı aşağı çekilen tek model ise Ioniq 6 oldu.

HYUNDAİ İ20 MART 2026 FİYATLARI

Versiyon Yakıt Şanzıman Fiyat (TL) 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin Manuel 1.425.000 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.587.000 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.680.000 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.785.000

HYUNDAİ İ30 MART AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Yakıt Şanzıman Fiyat (TL) 1.6 T-GDi 150 PS Comfort Benzin DCT 1.940.000 1.6 T-GDi 150 PS Prime Benzin DCT 2.195.000

HYUNDAİ BAYON MART 2026 FİYATLARI

Versiyon Yakıt Şanzıman Fiyat (TL) 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.695.000 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.750.000 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.824.000

HYUNDAİ KONA MART 2026 FİYATLARI

Versiyon Yakıt Şanzıman Fiyat (TL) 1.6 T-GDI 180 PS Prime Benzin DCT 2.310.000 Advance 99 kW (Elektrik) Elektrik Otomatik 2.220.000

HYUNDAİ TUCSON MART FİYATLARI

Versiyon Yakıt Şanzıman Fiyat (TL) 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4x2 Benzin DCT 2.349.000 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4x2 Benzin DCT 2.679.000 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4x2 Benzin DCT 3.155.000 1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4x4 Benzin DCT 3.485.000

HYUNDAİ TUCSON HİBRİT MART FİYATI

Versiyon Fiyat (TL) 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT 3.607.000

IONIQ SERİSİ MART 2026 FİYATI

Model Versiyon Fiyat (TL) IONIQ 5 Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 2.484.900 IONIQ 6 Advance 111 kW 4x2 2.320.000 IONIQ 9 Progressive 160 kW 4x2 5.560.000 IONIQ 9 Calligraphy 226,1 kW 4x4 6.660.000

TUCSON HİBRİT MART 2026 FİYATI

1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT 3.607.000 TL

SANTA FE HİBRİT MART 2026 FİYATI

Versiyon Fiyat (TL) 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT 5.640.000

Haberle İlgili Daha Fazlası