Hyundai’den şubat 2026 fiyatları zamlandı! Tüm modellerde fiyat artışı var
Hyundai, 1 Şubat itibariyle geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre markanın tüm modellerine zam yapıldı. İşte model model Hyundai Şubat 2026 fiyatları…
- Hyundai, Şubat ayı otomobil fiyatlarını güncelledi.
- Türkiye'nin en çok satan modellerinden i20 de dahil olmak üzere çoğu Hyundai modeline zam yapıldı.
- Hyundai Tucson, listede 96.000 TL'lik indirimle fiyatı düşen tek model oldu.
- i20 ve Bayon 2026 model yılı olarak satılırken, diğer modeller 2025 model yılıyla sunuluyor.
Güney Koreli marka Hyundai, Şubat fiyatlarını güncelledi. Türkiye’nin en uygun fiyatlı ve en çok satılan modellerinden biri olan i20 dahil tüm modellere zam yapıldı.
Peki Şubat ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Hyundai modellerinde ne kazar zam yapıldı? İşte Şubat 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…
|Model
|Ocak 2026 Fiyatı (TL)
|Şubat 2026 Fiyatı (TL)
|Fark (TL)
|i20
|1.334.500
|1.424.100
|+89.600
|i30
|1.893.000
|1.930.000
|+37.000
|Bayon
|1.471.000
|1.695.000
|+224.000
|Kona
|2.231.000
|2.301.000
|+70.000
|Tucson
|2.384.000
|2.288.000
|-96.000
|Santa Fe Hibrit
|5.076.000
|5.120.000
|+44.000
|IONIQ 5
|2.435.000
|2.484.900
|+49.900
|IONIQ 6
|2.284.000
|2.359.000
|+75.000
|IONIQ 9
|5.394.000
|5.560.000
|+166.000
|INSTER
|1.453.000
|1.510.000
|+57.000
*Modellerden sadece i20 ve Bayon 2026 model yılı olarak satılıyor, diğerleri 2025 model yılıyla alınabiliyor. Listede fiyatı aşağı çekilen tek model ise Hyundai Tucson oldu. Tucson’da 96 bin TL’lik bir indirim yapıldığı görüldü.
HYUNDAİ İ20 ŞUBAT 2026 FİYATLARI
1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin Manuel 1.424.100 TL
1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.587.000 TL
1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.680.000 TL
1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.785.000 TL
HYUNDAİ BAYON ŞUBAT 2026 FİYATLARI
1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.695.000 TL
1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.750.000 TL
1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.864.000 TL
HYUNDAİ KONA ŞUBAT 2026 FİYATLARI
1.6 T-GDI 180 PS Prime DCT Benzin DCT 2.301.000 TL
KONA ELEKTRİK
Advance 99 kW Elektrik Otomatik 2.257.000 TL
IONIQ 5 ŞUBAT 2026 FİYATI
Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 2.484.900 TL
IONIQ 6 ŞUBAT 2026 FİYATI
Advance 111 kW 4x2 2.359.000 TL
IONIQ 9 ŞUBAT 2026 FİYATI
Progressive 160 kW 4X2 5.560.000 TL
Calligraphy 226,1 kW 4X4 6.660.000 TL
TUCSON HİBRİT ŞUBAT 2026 FİYATI
1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT 3.607.000 TL
SANTA FE HİBRİT ŞUBAT 2026 FİYATI
1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT Benzin Otomatik 5.120.000 TL