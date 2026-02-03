Hyundai, 1 Şubat itibariyle geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre markanın tüm modellerine zam yapıldı. İşte model model Hyundai Şubat 2026 fiyatları…

Güney Koreli marka Hyundai, Şubat fiyatlarını güncelledi. Türkiye’nin en uygun fiyatlı ve en çok satılan modellerinden biri olan i20 dahil tüm modellere zam yapıldı.

Peki Şubat ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Hyundai modellerinde ne kazar zam yapıldı? İşte Şubat 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…

Model Ocak 2026 Fiyatı (TL) Şubat 2026 Fiyatı (TL) Fark (TL) i20 1.334.500 1.424.100 +89.600 i30 1.893.000 1.930.000 +37.000 Bayon 1.471.000 1.695.000 +224.000 Kona 2.231.000 2.301.000 +70.000 Tucson 2.384.000 2.288.000 -96.000 Santa Fe Hibrit 5.076.000 5.120.000 +44.000 IONIQ 5 2.435.000 2.484.900 +49.900 IONIQ 6 2.284.000 2.359.000 +75.000 IONIQ 9 5.394.000 5.560.000 +166.000 INSTER 1.453.000 1.510.000 +57.000

*Modellerden sadece i20 ve Bayon 2026 model yılı olarak satılıyor, diğerleri 2025 model yılıyla alınabiliyor. Listede fiyatı aşağı çekilen tek model ise Hyundai Tucson oldu. Tucson’da 96 bin TL’lik bir indirim yapıldığı görüldü.

Hyundai Şubat 2026 güncel fiyat analizi

HYUNDAİ İ20 ŞUBAT 2026 FİYATLARI

1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin Manuel 1.424.100 TL

1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.587.000 TL

1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.680.000 TL

1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.785.000 TL

Bayon

HYUNDAİ BAYON ŞUBAT 2026 FİYATLARI

1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.695.000 TL

1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.750.000 TL

1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.864.000 TL

HYUNDAİ KONA ŞUBAT 2026 FİYATLARI

1.6 T-GDI 180 PS Prime DCT Benzin DCT 2.301.000 TL

KONA ELEKTRİK

Advance 99 kW Elektrik Otomatik 2.257.000 TL

IONIQ 5 ŞUBAT 2026 FİYATI

Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 2.484.900 TL

IONIQ 6 ŞUBAT 2026 FİYATI

Advance 111 kW 4x2 2.359.000 TL

IONIQ 9 ŞUBAT 2026 FİYATI

Progressive 160 kW 4X2 5.560.000 TL

Calligraphy 226,1 kW 4X4 6.660.000 TL

Tuson

TUCSON HİBRİT ŞUBAT 2026 FİYATI

1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT 3.607.000 TL

SANTA FE HİBRİT ŞUBAT 2026 FİYATI

1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT Benzin Otomatik 5.120.000 TL

