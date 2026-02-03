Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da! Riyad'da Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Başkent Riyad'da liderler arasında basına kapalı toplantı gerçekleştirildi.
Özetle
Kaydet
Gündem 52 dk önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
- Görüşme Yemame Sarayı'nda yapıldı.
- Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Şubat'ta Mısır'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.
Yemame Sarayı'nda yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
SONRAKİ ZİYARET MISIR'A
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat'ta ise Mısır'ı ziyaret edecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR