Galatasaray'dan Süper Lig ekibine transfer oldu
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Galatasaray'dan 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Transferi sosyal medya hesabından duyuran Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşamıza hoş geldin Eyüp Aydın!" ifadeleri kullanıldı.
İLK YARIYI SAMSUNSPOR'DA TAMAMLANDI
Sezonun ilk devresini kiralık olarak Süper Lig ekibi Samsunspor'da geçiren Eyüp Aydın'ın 1 Şubat'ta kiralık sözleşmesi feshedilmiş ve oyuncu Galatasaray'a dönmüştü.
