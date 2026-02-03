Fenerbahçe Medicana, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın üst yolunum enfeksiyonu nedeniyle yarın oynanacak PGE Budowlani maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Melissa Vargas’ın, daha önce kamuoyu ile paylaştığımız üst solunum yolu enfeksiyonu sürecine yönelik tedavisi planlandığı şekilde ilerlemektedir.

Ancak yaşanan rahatsızlık nedeniyle oluşan antrenman eksikliği ve tam iyileşmenin sağlıklı şekilde tamamlanması amacıyla, teknik ve sağlık ekibimizin ortak değerlendirmesi doğrultusunda yarın oynanacak karşılaşmada da forma giymeyecektir.

Sporcumuzun en iyi şekilde sahalara dönmesi adına çalışmalar kontrollü biçimde sürdürülmektedir." denildi.

