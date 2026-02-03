Anadolu Ajansı
5.9 büyüklüğünde deprem ile sallandılar! Myanmar'da korkutan sarsıntı
Myanmar'ın Magway Bölgesi'nde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği yaklaşık 62 kilometre olarak ölçüldü. Depreme ilişkin can veya mal kaybı bildirilmedi.
Myanmar'ın Magway Bölgesi'nde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Magway Bölgesi'nde yer alan Yenangyaung kentinin 95 kilometre batısı olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 62 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Hindistan basınındaki haberlere göre, Myanmar'daki deprem, çevre ülkelerde de hissedildi.
