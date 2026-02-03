Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın görüşmesinde enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere stratejik alanlar masaya yatırılırken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da bir araya geldiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili ilişkiler, enerji, savunma sanayii, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri birçok alanda atılacak adımlarla ileri seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin istikrarına yönelik desteklerinin süreceğini, Suriye'nin yeniden imarı için Suudi Arabistan'la işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Görüşmede, Yemen'deki son durum ve Doğu Afrika'daki gelişmeler de ayrıntılı olarak ele alındı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı.

