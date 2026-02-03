Anadolu Ajansı
Galatasaray, Çinli Lina Yang'ı kadrosun kattı
Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, 31 yaşındaki Çinli orta saha oyuncusu Lina Yang'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, Çinli orta saha oyuncusu Lina Yang'ı kadrosuna kattı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray'dan Süper Lig ekibine transfer oldu
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme imzalanan 31 yaşındaki futbolcu için "Lina Yang’a Galatasaray’a 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
ASYA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
Lina Yang, profesyonel kariyerinde Shanghai Shengli, Paris Saint-Germain, Levante ve Lazio formalarını giydi. Çin Milli Takımı'nın da formasını giyen Lina Yang, milli takımıyla 2022 yılında Asya şampiyonluğu yaşadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR