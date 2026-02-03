Çin, otomobil dünyasında gündem belirleyecek bir adım attı. 2027’den itibaren gizli kapı kolları artık elektrikli araçlarda kullanılamayacak. Gizli kapı kolları uzun zamandır yaşanan kazalarda güvenlik endişeleri nedeniyle tartışma konusuydu. Çin’in bu kararının, küresel bir etki yaratması bekleniyor.

Elektrikli araçların artması aerodinamiğin otomobil tasarımında daha da önemli bir rol oynaması tasarımlarda da büyük değişime neden oldu. Otomobil üreticileri araçlarını daha aerodinamik hale getirmek için farklı yollara başvurdu. Bunlardan en önemlisi ve seveni de sevmeyeni de çok olan gizli kapı kolları oldu.

GİZLİ KAPI KOLLARI ENDİŞELERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Kapı kollarını gizlemek, gövdeyle aynı hizada olacak şekilde tasarlamak ve kapı açılmak istendiğinde dışarı çıkmalarını sağlamak elektriğin tamamen kesildiği kaza anlarında güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.

Çin hükümeti, özellikle elektrikli araçlarda yaygınlaşan ve tamamen elektrik destekli çalışan gizli kapı kollarını 1 Ocak 2027’den itibaren yasaklayacağını duyurdu. Buna göre 3,5 tona kadar binek araçlarda hem dışarıda hem içeride, manuel olarak da açılabilen kapı kolları zorunlu hale getirilecek. Bu mekanik sistemler, elektrik kesintisi veya çarpışma sonrası kapıların açılamadığı durumlarda yolcuların ve kurtarma ekiplerinin daha hızlı müdahale etmesini sağlamak için getiriliyor.

Yeni standartlarla birlikte araçların dış kapı kolları belirli bir el kavrama boşluğu ve iç tarafta manuel açma kolunun net şekilde görünür, işaretlerle yeri belirlenmiş ve erişilebilir olması gibi şartlar getirilecek.

Gizli kapı kolları dönemi bitiyor: Çin elektrikli otomobillerde yasaklıyor

KARARIN NEDENİ GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Bu düzenlemeler, sadece tasarımı değil aynı zamanda aracın acil durum performansını doğrudan etkileyen bir güvenlik yaklaşımı olarak değerlendiriliyor.

Gizli kapı kollarının elektriksel arızalarla çökmesi veya güç kaybı sonrası işlevini yitirmesi nedeniyle bazı kazalarda kapıların açılamadığı ve kurtarma çalışmalarının zorlaştığı iddiaları uzun zamandır gündemde. Özellikle bazı çarpışma vakalarında kurtarma ekiplerinin elektronik kapı sistemleri nedeniyle müdahalede gecikmeler yaşandığı belirtiliyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR ETKİ OLUŞTURABİLİR

Yasak, ilk etapta elektrikli araçlarla sınırlı tutulsa da yeni düzenlemenin tasarımsal etkileri daha geniş olabilir. Çünkü Çin, dünyadaki en büyük otomobil pazarı ve aynı zamanda önemli bir üretim merkezi konumunda. Bu nedenle üreticiler, aynı platformu farklı pazarlarda da kullanmak üzere kapı kolu tasarımlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir. Bu da saklı kapı kolu trendinin küresel ölçekte azalmasına yol açabilir.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yayınlanan yeni düzenlemelere göre kural 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek ancak Çin'de satış onayı almış ve piyasaya sürülmek üzere olan araçlara tasarımlarını değiştirmeleri için Ocak 2029'a kadar süre tanındı.

Yasak hem kendiliğinden saklanıp gerektiğinde çıkan kapı kollarını hem de Tesla’da olduğu gibi bir tarafından bastırılarak ortaya çıkan tasarımları kapsıyor.

Gövde ile aynı hizada olan yarı gizli kapı kollarında ise elin girip kavrayabileceği bir alan bulunması şartı yer alıyor.

