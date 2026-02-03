İtalya’nın efsane tasarım atölyesi Zagato ile Almanya’nın mühendislik devi Capricorn Group ortaklığıyla geliştirilen Capricorn 01 Zagato resmen sahneye çıktı. Manuel şanzımanlı V8 motorlu süper otomobil, saf sürüşün en çarpıcı temsilcilerinden biri olmaya aday.

Fransa başkenti Paris’te düzenlenen Salon Rétromobile etkinliğinde yeni prototipiyle görücüye çıkan, İtalya’nın efsane tasarım atölyesi Zagato ile Almanya’nın mühendislik devi Capricorn Group ortaklığıyla geliştirilen 01 Zagato, geleneksel süper otomobil kalıplarını yeniden tanımlıyor. Sadece 19 adet üretilecek bu model, karbon fiber monokok gövde, arkaya monte V8 motor ve manuel şanzıman gibi klasik bileşenlerle donatılmış.

0’DAN 100’E 3 SANİYE ÇIKIYOR

Kalbinde süper şarjlı 5.2 litrelik V8 motor taşıyan 01 Zagato, 888 beygir güç ve yaklaşık 1000 Nm tork üretiyor. Gücü yalnızca arka tekerleklere ileten beş ileri manuel şanzıman sayesinde araç, 0’dan 100’e 3 saniyeden kısa sürede ulaşıyor ve 360 km/sa üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor.

Modern dokunmatik ekranlar ve otomatik sürüş yardımı gibi elektronik sistemlerin neredeyse tamamen kaldırılırken, sürücünün doğrudan makine ile bir bağ içinde olması amaçlanıyor. İç mekanda analog göstergeler, metal ve deri malzemelerle klasik bir dokunuş yapılmış.

Capricorn 01 Zagato’da hafif karbon fiber gövde, Bilstein EVO R süspansiyon sistemi ve Brembo karbon seramik frenler performansı üst seviyeye çıkarıyor.

FİYATI 3 MİLYON EURO

01 Zagato’nun ilk teslimatlarının bu yılın sonunda başlaması planlanıyor ve yaklaşık 3 milyon euro civarında bir fiyat etiketi var. Marka, 19 üniteden az sayıda kaldığını açıkladı.

