Türk atletizminin son yıllarda yetiştirdiği isimlerden biri olan Tuğba Danışmaz, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Üç adım atlama branşında kırdığı rekorlar ve kazandığı madalyalarla öne çıkan milli sporcunun hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Tuğba Danışmaz kimdir, branşı ne?

Başarılarıyla tanınan milli atlet Tuğba Danışmaz ismi sporseverler tarafından merak edildi. Uzun ve üç adım atlama branşlarında Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden Danışmaz’ın spor kariyeri, kırdığı rekorlar ve elde ettiği derecelerle Türk atletizm geçmişinde önemli bir yer tutuyor.

TUĞBA DANIŞMAZ KİMDİR?

Tuğba Danışmaz, 1 Eylül 1999 tarihinde doğdu. Atletizm kariyerini uzun atlama ve özellikle üç adım atlama branşında sürdürüyor. Disiplinli çalışma süreci ve istikrarlı performansıyla genç yaşta Türkiye’nin öne çıkan atletlerinden biri olmayı başardı.

Spor kariyeri boyunca antrenörlüğünü Cahit Yüksel’in üstlendiği Danışmaz, altyapı kategorilerinden itibaren uluslararası organizasyonlarda boy göstermeye başladı. Tuğba Danışmaz, 2019 yılında Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlama branşında gümüş madalya kazandı. Başarı grafiğini istikrarlı şekilde yükselten milli atlet, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 14,31 metrelik derecesiyle altın madalya kazandı ve Türkiye rekorunu kırdı.

Tuğba Danışmaz kimdir, branşı ne? Başarıları ve hayatıyla ilgili bilgiler

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda ise Roma’da düzenlenen finalde 14,57 metre atlayarak Avrupa ikincisi olan Tuğba Danışmaz, Paris Olimpiyatları kotası aldı.

TUĞBA DANIŞMAZ’IN BRANŞI NE?

Milli atlet, uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında yarışmaktadır. Asıl başarılarını ise üç adım atlama dalında elde etmiştir.

