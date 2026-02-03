Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü istihbarat çalışmaları ve Fransa ile yapılan iş birliği kapsamında, sınır aşan kaçakçılığa yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. Suudi Arabistan’dan yola çıkan ve İzmir Aliağa Limanı’ndan transit geçen şüpheli konteynerin takibe alınması sonucu, Fransa’nın Marsilya kentindeki Fos-sur-Mer Limanı’nda 16 ton ağırlığında, 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, sınır aşan organize kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü etkin istihbarat çalışmaları ve uluslararası iş birliği sayesinde Fransa’da önemli bir operasyona imza atıldığını duyurdu. Operasyonda, yaklaşık 16 ton ağırlığında, 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ŞÜPHELİ KONTEYNER TAKİBE ALINDI

Yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı’ndan Hollanda’ya doğru hareket eden ve İzmir Aliağa Limanı’na transit olarak uğrayan bir konteyner, risk analizi çalışmaları sonucunda takibe alındı. Konteynerin yasal yükünün sigara olarak beyan edilmesine rağmen nihai varış noktası olan Fransa’da beyan dışı işlem yapılabileceği yönünde şüphe oluştu.

FRANSA GÜMRÜĞÜ İLE ANLIK BİLGİ PAYLAŞIMI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası, Fransa Gümrük İdaresi ile derhal bilgi ve istihbarat paylaşımı gerçekleştirildi. Bu iş birliği doğrultusunda konteyner, Fransa makamlarının kontrolüne alındı.

MARSİLYA’DA 'REKOR SEVİYEDE OPERASYON'

Paylaşılan istihbarat doğrultusunda Marsilya Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından Fos-sur-Mer Limanı’nda düzenlenen operasyonda, 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Fransız yetkililer, yaklaşık 16 tonluk kaçak tütün yakalamasının “rekor seviyede bir operasyon” olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR MESAJI

Operasyon kapsamında tütün kaçakçılığıyla bağlantılı bir şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Operasyonun ardından Fransız makamları, başarılı iş birliği nedeniyle Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne resmî bir teşekkür mektubu iletti.

"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, bağımlılıkla mücadele, kamu sağlığının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve kamu gelirlerinin güvence altına alınması hedefleri doğrultusunda, kaçakçılığın her türüyle ulusal ve uluslararası düzeyde kararlılıkla mücadeleye devam edileceğini kamuoyuna saygıyla duyurdu.

