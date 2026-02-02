Elazığ TOKİ kura çekimi sonuçları açıklanmaya başladı. Fırat Üniversitesi Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılan kura çekimi canlı yayınla takip edilirken, hak sahibi olacak vatandaşlar da asil ve yedek listelerin açıklanmasını beklemeye başladı. Çekilişte sona yaklaşıldıkça “Elazığ TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek isim listesi nereden öğrenilir?” soruları da gündeme getirildi. İşte, Elazığ TOKİ kura çekimi sonuçları asil/yedek isim listesi...

Elazığ merkez ve ilçelerini kapsayan sosyal konut projeleri için yapılan kura çekimi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla başladı. Merkez ilçedeki büyük projelerle beraber Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice ilçelerinde yer alan konutlar için de hak sahipleri belirlenmeye başladı. İşte, Elazığ TOKİ kura çekimi sonuçları asil/yedek isim listesi...

ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Elazığ TOKİ kura çekimi sonrası gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Kura işlemlerinin noter onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hak sahipliği bilgileri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor.

Başvuru yapan vatandaşlar, il ve proje seçimi yaparak asil ya da yedek durumlarını sistem üzerinden kontrol edebiliyor.

ELAZIĞ TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Elazığ TOKİ kurası canlı yayını sürüyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri TOKİ tarafından ilan ediliyor. İsim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesinde proje bazlı olarak yayımlanıyor.

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ 1 ELAZIĞ MERKEZ ELAZIĞ MERKEZ 2500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 2500 HALK BANKASI 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu 2 ELAZIĞ MERKEZ ELAZIĞ MERKEZ AKÇAKİRAZ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 ZİRAAT BANKASI 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu 3 ELAZIĞ MERKEZ ELAZIĞ MERKEZ YAZIKONAK 25/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 25 ZİRAAT BANKASI 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu 4 ELAZIĞ MERKEZ ELAZIĞ MERKEZ YURTBAŞI 45/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 45 ZİRAAT BANKASI 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu 5 ELAZIĞ AĞIN ELAZIĞ AĞIN 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 30 ZİRAAT BANKASI 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu 6 ELAZIĞ ALACAKAYA ELAZIĞ ALACAKAYA 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 110 ZİRAAT BANKASI 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu 7 ELAZIĞ ARICAK ELAZIĞ ARICAK 180/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 180 ZİRAAT BANKASI Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.Fırat Üniversitesi Konferans Salonu 8 ELAZIĞ BASKİL ELAZIĞ BASKİL 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu 9 ELAZIĞ KARAKOÇAN ELAZIĞ KARAKOÇAN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 ZİRAAT BANKASI 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu 10 ELAZIĞ KEBAN ELAZIĞ KEBAN 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 40 ZİRAAT BANKASI 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu 11 ELAZIĞ KOVANCILAR ELAZIĞ KOVANCILAR 225/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 225 ZİRAAT BANKASI 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu 12 ELAZIĞ MADEN ELAZIĞ MADEN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu 13 ELAZIĞ PALU ELAZIĞ PALU 173/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 173 ZİRAAT BANKASI 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu 14 ELAZIĞ PALU ELAZIĞ PALU BEYHAN 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 47 ZİRAAT BANKASI Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur. 15 ELAZIĞ SİVRİCE ELAZIĞ SİVRİCE 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 02.02.2026 11:00 Fırat Üniversitesi Konferans Salonu

