Samsun TOKİ kura sonuçları: TOKİ Samsun asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun’da beklenen kura çekimi başladı. 31 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00’de gerçekleştirilen kura organizasyonu ile Samsun genelinde konut sahibi olmaya hak kazanan adaylar belli oluyor. İşte Samsun TOKİ kura sonuçları ve asil/yedek isim listesi...
Samsun TOKİ kura sonuçları için kura çekimi başladı. Noter huzurunda yapılan kura çekimi, Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonu’nda düzenlendi. Tüm süreç TOKİ tarafından şeffaf bir şekilde canlı yayında yürütülürken hak sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar Samsun TOKİ kura çekimi canlı yayınını da takip ediyor. İşte TOKİ Samsun asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı...
SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Samsun’da TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekiminin ardından sonuçlar erişime açılıyor. 31 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00’de Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura işlemleri sonrasında hak sahipliği bilgileri resmi sistemlere yüklenecek.
Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuçları ekranı üzerinden il ve proje seçimi yaparak sonuçlarını sorgulayabiliyor.
SAMSUN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
SAMSUN TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Samsun TOKİ projeleri için asil ve yedek olarak konut sahibi olmaya hak kazanan adayların tam isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr üzerinden açıklanıyor. Vatandaşlar, il ve proje bazlı yayımlanan kura sonuçları bölümünden isim listelerine ulaşabiliyor. Aynı zamanda sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden de görüntülenebiliyor.
SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ.
SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|SAMSUN
|MERKEZ
|SAMSUN MERKEZ (ATAKUM, CANİK, İLKADIM TEKKEKÖY) 3750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|3750
|EMLAK KATILIM BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KONGRE SALONU
|2
|SAMSUN
|ALAÇAM
|SAMSUN ALAÇAM 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|HALK BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KONGRE SALONU
|3
|SAMSUN
|ASARCIK
|SAMSUN ASARCIK 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KONGRE SALONU
|4
|SAMSUN
|AYVACIK
|SAMSUN AYVACIK 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KONGRE SALONU
|5
|SAMSUN
|BAFRA
|SAMSUN BAFRA 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|HALK BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KONGRE SALONU
|6
|SAMSUN
|ÇARŞAMBA
|SAMSUN ÇARŞAMBA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KONGRE SALONU
|7
|SAMSUN
|HAVZA
|SAMSUN HAVZA 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|140
|HALK BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KONGRE SALONU
|8
|SAMSUN
|KAVAK
|SAMSUN KAVAK 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KONGRE SALONU
|9
|SAMSUN
|LADİK
|SAMSUN LADİK 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|142
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KONGRE SALONU
|10
|SAMSUN
|19 MAYIS
|SAMSUN 19 MAYIS 125/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|125
|HALK BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KONGRE SALONU
|11
|SAMSUN
|SALIPAZARI
|SAMSUN SALIPAZARI 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KONGRE SALONU
|12
|SAMSUN
|TERME
|SAMSUN TERME 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KONGRE SALONU
|13
|SAMSUN
|VEZİRKÖPRÜ
|SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 450/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|450
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR KONGRE SALONU
|14
|SAMSUN
|YAKAKENT
|SAMSUN YAKAKENT 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|31.01.2026 12:00
|ŞEHİT
ÖMER HALİS DEMİR
KONGRE SALONU