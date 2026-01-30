Kaydet

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Özellikle cuma namazı öncesinde cami önlerini ve kalabalık caddeleri hedef seçen dilenciler, ekipleri karşılarında görünce kaçmaya başladı. İzlerini kaybettirmek amacıyla cami tuvaletlerine ve minare arkalarına saklanan şahıslar, zabıta ekiplerinin dikkatli takibi sonucunda yakalanarak müdürlüğe götürüldü. Üst aramaları yapılan ve üzerlerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında yasal işlem başlatıldı.

