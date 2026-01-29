Adana'da yağmur sonrası göle dönen sokaktaki esnaf belediyeye tepki gösterdi. Esnaf, altyapı sorununa dikkat çekmek için su birikintisine olta attı.

Adana'da zaman zaman etkili olan yağışlı hava olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13302 Sokak yağmurlarla birlikte suyla doluyor. Sokakta esnaflık yapan Hüseyin Akad (24), her yağmur sonrası aynı manzaranın oluştuğunu iddia ederek suyun tahliye edilmesine rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini ifade etti. Akad, oluşan su birikintileri nedeniyle hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin mağdur olduğunu belirterek oltalı eylemle dikkat çekti.

Adana'da esnaftan belediyeye tepki! Göle dönen sokakta olta attı

"HER YAĞMURDA GÖLE DÖNÜYOR"

Esnaf Hüseyin Akad, "Her yağmur yağdığı zaman dükkanım içerisi resmen su altında kalıyor. İnsanlar mağdur oluyor, çocuklar sürekli suyun içerisine girmek zorunda kalıyor, araçlar bozuluyor. Belediyelere sürekli şikayette bulunuyorum. Suyu çekip gidiyorlar, her yağmur yağdığında aynı şekilde mağdur oluyoruz" ifadelerini kullandı.

OLTA ATARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Akad, sesini duyurmak için dikkat çekici bir yöntem seçtiğini belirterek, "En son çare bende oltamı aldım bir balık tutayım dedim. Tabi balık çıkmayacağını biliyorum. Gelip bir el atarlar diye tepki göstermek istedim" diye konuştu.

