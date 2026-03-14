Kayseri'de bir eczaneye ilaç almak için giden kadın, ödemesi gereken fark ücretine itiraz ederek dehşet saçtı. İddiaya göre ücreti ödemek istemeyen kadın, yoldan bulduğu büyük bir taşı eczanenin içine fırlattı; taşın eczacının kucağında çocuğu bulunduğu sırada masanın üzerine düşmesi facianın eşiğinden dönülmesine neden oldu. Hızını alamayan kadının eczanenin camlarını ve kapılarını tekmeleyip yumrukladığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından bir açıklama yapan 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası, eczanelerdeki ücretlerin yasal bir zorunluluk olduğunu ve meslektaşlarına yönelik bu vandallığı en sert şekilde kınadıklarını belirterek, sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası