Hadi 11 tercihini performansa göre yaptık peki ya oyun okuma! 1.90’lık stoperlere ısrarla kenarlardan havadan orta ve kalabalık savunmayı açmaya yönelik ‘sıfır çözüm’ denemeleri.

Ülke olarak özlemle beklediğimiz Dünya Kupası’na halk olarak biz hazırdık ama en hazır olması gereken kişinin hazır olmadığını gördük. O da bize birçok kulvarda ilkleri yaşatan ve Türk gibi hisseden İtalyan teknik adam Vincenzo Montella’ydı. 11 tercihini eleştiremeyiz belki ama gidişat ortadayken oyun okumayı ve çözüm üretilememesini irdeleyebiliriz. Rakip kapandı, kanatlarımızı kilitledi ama biz farklı bir denemede bulunamadık. Sahanın en kısası Kerem’e kenarlardan 1.90 üzerindeki stoperler içine ortalar gönderdik. Formda olan kimse yoktu ama Can Uzun gibi bir isme şans bile tanımadık.

ÖNERİLEN HABERLER KÖŞE YAZILARI Montella işin piri ama... Stresi yöneten kazanır

ELEŞTİRİLERE CEVAP...

Peki hocamız maç sonu neler dedi? O da işin başındaki çözümcü değil de zaman zaman yorumcu gibi konuştu... İşte özeti: Rakibimiz beklediğimiz gibi oynadı. Bir şekilde topun kontrolü bizdeydi ama golü atacak aşamaya geçemedik. Gol atmaya çok yaklaştık ama savunmayı aşmak çok zor oldu. Rakip takımın savunması çok uzundu, uzun oldukları zaman da bu tip rakiplerle mücadele etmek her zaman kolay değil. Kaybedince bütün eleştirileri kabul etmek gerek. Kerem sahada ruhunu bıraktı. Sonuna kadar mücadelesini verdi. Can’ı forvet arkasında daha iyi görüyorum ama Arda’yı sahada tutmak istedim.

KONTRATAĞI ENGELLEMEK İÇİN!

Montella, 2-0 gerideyken son dakikalarda Mert ve Salih’i oyuna alması yönündeki eleştiriler için “Değerlendirmelerimize göre kontratağı engellememiz gerekiyordu. Rakip çok hızlı şekilde hücuma çıkıyordu, o hamleyi yaptık” dedi ve şaşırttı.

AVUSTRALYA’NIN HOCASI POPOVİC: BİZİM İÇİN ŞOK DEĞİL NORMAL

Kısa bir dönem Karabük’te de görev yapan Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic kendinden emin ve mutlu. Popovic, “Birçok kişi için bu sonuç şok olabilir ama bizim ve futbolcularımız için şok değil. Her gün birlikte çalışıyoruz, genç futbolcuların ne kadar nitelikli olduklarını biliyorum. Daha fazla gol atabilirdik. Bütün kadro savunmada çok dirençli ve dayanıklı durdu, âdeta gövdelerini ortaya koydu. Dünya Kupası maçı kazanmak için beklenen de budur. Türk takımıyla ilgili ne biliyorsak sahada bunu gördük, çok yetenekli futbolcuları var, tüm maç boyunca tehlike arz ettiler” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası