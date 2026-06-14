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A Milli Takım'ın "açılış" kâbusu: 9 turnuvanın 8'inde aynı acı tablo!
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Vancouver'da Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Milli Takım, katıldığı 9'uncu büyük turnuva olan 2026 Dünya Kupası'na da kötü bir başlangıç yapmış oldu.
Özetle DinleA Milli Takım'ın "açılış" kâbusu: 9 turnuvanın 8'i...
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Spor az önce
A Milli Futbol Takımı, Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle "büyük turnuvalara mağlubiyetle başlama" serisini tersine çeviremedi.
- A Milli Futbol Takımı, BC Place Stadyumu'nda Avustralya'ya 2-0 yenildi.
- Bu mağlubiyetle Milli Takım, katıldığı 9 büyük turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başladı.
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A Milli Futbol Takımı, BC Place Stadyumu'nda Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle kötü seriyi tersine çeviremedi. Ay-yıldızlılar, katıldığı 9 büyük turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başladı.
Milli Takım'ın büyük turnuvalardaki ilk maçları şöyle sonuçlandı:
1954 Dünya Kupası
Almanya 4-1 Türkiye
EURO 1996
Türkiye 0-1 Hırvatistan
EURO 2000
Türkiye 1-2 İtalya
EURO Dünya Kupası
Brezilya 2-1 Türkiye
EURO 2008
Portekiz 2-0 Türkiye
EURO 2016
Türkiye 0-1 Hırvatistan
EURO 2020
Türkiye 0-3 İtalya
EURO 2024
Türkiye 3-1 Gürcistan
2026 Dünya Kupası
Avustralya 2-0 Türkiye
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