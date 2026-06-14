A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncular, rakibin "en önemli" taktiğine vurgu yaptı. Vancouver'daki karşılaşmadan objektiflere yansıyan görüntüler de sürpriz skorun en büyük nedenini ortaya koydu.

GÖKHAN KARATAŞ - Haftalardır merakla beklenen gün geldi; Türkiye'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası mücadelesi Vancouver'da başladı. TSİ 07.00'de ilk düdük çalan Avustralya müsabakasında galibiyet hedefleyen Türkiye, BC Place Stadyumu'ndan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. 90 dakika boyunca hücumda beklenen baskıyı kuramayan Ay-yıldızlılar, savunmada ise rakibin en bilindik özelliği kontrataklara karşı çözüm üretemedi.

D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Ay-yıldızlılar, 20 Haziran'da Paraguay ile karşılaşacak.

"RAKİP SAVUNMA ÇOK UZUN"

Türkiye'yi 24 yıl aradan sonra futbol şölenine götürme başarısı gösteren İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Rakip takımın savunması çok uzundu, uzun oldukları zaman da bu tip rakiple mücadele etmek her zaman kolay değil" sözleriyle Avustralya'nın takım boyuna vurgu yaptı.

Vincenzo Montella

Millilerin hücum bölgesindeki en gol umudu Kerem Aktürkoğlu, aynı sorunu dile getirip, "Rakibin kapanacağını ve kontratak bulacağını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık" değerlendirmesini yaptı.

"ADAMLAR 2 UZUN TOPLA 2 GOL ATTI"

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, beklenmedik mağlubiyetin özetini "Adamlar iki uzun topla, iki gol buldu! Biz de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sadece kontratak oynadılar. Gereksiz goller yedik" sözleriyle yaptı.

Hakan Çalhanoğlu

YENİLGİNİN EN BÜYÜK NEDENLERİ

Montella ve tüm futbolcular, rakibin fiziki üstünlüğü ve kontratak futbolu hakkında konuşurken; A Milli Takım'ın, , Avustralya'nın söz konusu özelliklerine engel olamaması soru işareti oluşturdu.

Vancouver'da ortaya çıkan görüntüler, bir anlamda "maçın özeti bu" dedirtti. Bir pozisyonda kendisinden neredeyse 25'er cm uzun oyuncularla karşı karşıya kalan Aktürkoğlu'nun, mücadelesi objetiflere böyle yansıdı.

Cameron Burgess (21) 1,94 m - Kerem Aktürkoğlu 1,72 m - Harry Souttar (19) 1,98 m

Aynı şekilde kaleci Uğurcan Çakır, ceza alanında bir hava topunda rakip stoperler Harry Souttar ve Cameron Burgess karşısında zor anlar yaşadı.

Uğurcan Çakır, rakipleri arasında topu kontrol etmeye çalışıyor.

Takımımızın uzun boylu isimlerinden Barış Alper Yılmaz (1,86 m), orta alandaki bir mücadelede rakibinden 12 cm kısa kalması da dikkatlerden kaçmadı.

Barş Alper Yılmaz - Harry Souttar

Hal böyle olunca Avustralya savunmasnın fiziksel üstünlüğü ve takım halinde kontrataklara dayalı hücum planı, yenilginin ana nedenleri olarak öne çıktı.

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