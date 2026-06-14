2026 FIFA Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladık. D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 1-0 kaybeden A Milli Takım'da teknik patron Vincenzo Montella, Vancouver'daki 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda 2-0 mağlup olduğumuz Avustralya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Avustralya maçı ilk 11'i.

"GÜÇLÜ OLDUKLARI YÖNLERİ KULLANDILAR"

İtalyan çalıştırıcı, "Taktiksel anlamda maç beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşerek oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. Bazı pozisyonlarda farklı bir şey yapabilseydik sonuç böyle olmayabilirdi. Takım olarak yerleşerek ve fiziksel oynayarak kendi defansını böyle kurdular. Maalesef kontratakları da kullandılar, güçlü oldukları yönleri. Tabii ki çok üzgünüz. Futbolcularımızın takım ruhunu sahaya yansıttıklarını ve yürekten oynadıklarını söyleyebilirim. Bunu yansıtmaya devam edersek istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir sonraki maçta daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"HER ŞEYİ DENEDİK"

"Önemli oyuncuların sakatlıktan geç dönmeleri de mağlubiyette enken miydi?" sorusuna Montella, "Maç ritminde devamlılık olmayınca ister istemez tam performans veremezsiniz. Her şeyi denedik, sadece gol eksiktik. Gol olsa çok farklı olurdu. Bu şekilde devam edeceğiz" cevabını verdi.

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