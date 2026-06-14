Türkiye - Avustralya maçının muhtemel 11'leri netleşti! Kenan Yıldız...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda bir maça çıkacak. Bugüne kadar katıldığı turnuvalarda toplam 10 maça çıkan ay yıldızlılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Milliler, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.
- Mücadele BC Place Stadı'nda TSİ 07.00'de başlayacak.
- Maçın hakemi Jesus Valenzuela olacak.
- Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor.
- Türkiye'nin Dünya Kupası grup aşamasındaki diğer maçları Paraguay ve ABD ile olacak.
- Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu açıklandı.
BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 07.00'de başlayacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonundan Kevin Ortega, dördüncü hakem olacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Irvine, Velupillay, Toure.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Barış Alper, Kerem.
KENAN YILDIZ FORMA GİYEMEYECEK
Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor. Milli takımın son antrenmanında ilk bölümde takımla çalışan Kenan, ardından bireysel çalıştı.
24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA
Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda bir maça çıkacak.
Milliler, Avustralya maçıyla grup mücadelesine başlayacak.
ADAY KADRO
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
MİLLİ TAKIMIN DİĞER MAÇLARI
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında oynayacağı diğer maçlar şöyle:
20 Haziran Cumartesi
06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)
26 Haziran Cuma
05.00 Türkiye-ABD (Los Angeles Stadı-Los Angeles)