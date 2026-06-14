A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Avustralya'ya karşı Vancouver'da 2-0 mağlup olduğumuz 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu maçının ardından konuştu.

Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın 2-0 kaybettiği Avustralya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Turnuvaya böyle başlamak istemezdik, beklemedik bir sonuç! Bütün taraftarlarımız buraya geldi, onlar için üzgünüz özür dileriz. Hayal kırıklığına uğradık ama 2 maçımız daha var. Hiçbir şey birmiş değil. Tekrar toparlanacağız ve sonraki maçlara odaklanacağız" dedi.

Ferdi Kadıoğlu

"İKİ DEFA GELDİLER VE GOLLER ATTILAR"

26 yaşındaki futbolcu, "Rakibin 11 kişiyle kalelerini müdafaa edeceklerini bekliyorduk. İki defa geldiler ve 2 defa gol attılar. Savunmalarını aşmak bizim için zor oldu. Bugün bir çözüm bulamadık ama bunu telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEP BİRLİKTE BUNU TELAFİ ETMELİYİZ"

Ferdi Kadıoğlu, son olarak, "Futbol böyle bir şey. Maç kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz de. Bizim için iyi bir başlangıç olmadı. Şimdi çok hızlı bir şekilde ve hep birlikte bunu telefi etmeliyiz. Sonraki maça odaklanmamız lazım. Artık kaybedecek lüksümüz kalmadı" sözlerini sarf etti.

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