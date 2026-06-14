A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Çalhanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki 2-0'lık Avustralya mağlubiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın 2-0 kaybettiği Avustralya maçını değerlendiren Merih Demiral, "Futbol hatalar oyunu. Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk. Gereken mücadeleyi verdik, herkes istekliydi. Olmayınca olmuyor. Hiç böyle sonuç beklemiyorduk. İki maçımız var. Onları en iyi şekilde geçip gruptan çıkmaya çalışacağız. Burası Dünya Kupası, ilk tecrübemiz. Kolay değil. Bahaneye gerek yok, çıkıp yenmemiz gerekiyordu. Çok üzgünüz" dedi.

A Milli Takım, D Grubu ikinci maçında 20 Haziaran'da Paraguay ile karşılaşacak.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

28 yaşındaki oyuncu, "Az önce konuştuk içeride. Süre var diğer maça. Hazırlanacağız, gerekeni yapacağız. Halkımızın bizden beklentileri var. Herkes her şeyin farkında. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oluyor. Ülkemizde iyi günlerde de kötü günlerde de abartılabiliyor. Her şey dengeli olması lazım" sözlerini sarf etti.

"İYİ OYNARKEN GERİYE DÜŞTÜK"

Kerem Aktürkoğlu, "Rakibin kapanacağını ve kontratak bulacağını biliyorduk. Kontrataklara takımca engel olamadık. Golü kaçırdık, ilk golü yedik. Ah, vah derken... İyi oynarken, top bizdeyken geriye düşmek demoralize ediyor. Bizim gibi ayakların daha iyi olması lazımdı" şeklinde konuştu.

Kerem Aktürkoğlu

"HATALI ARAMAYA GEREK YOK"

Deneyimli oyuncu, "Her şey bizim elimizde, kafaları kaldıracağız. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok! Taraftarlarımız kusura bakmasın. Erken saatte kaldırdık, galibiyet hediye etmek isterdik olmadı. Diğer maçları kazanmak için gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ADAMLAR 2 UZUN TOPLA 2 GOL ATTI"

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "Kimsenin beklemediği skor. Adamlar iki uzun topla, iki gol buldu! Biz de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Sadece kontratak oynadılar. Gereksiz goller yedik" yorumunda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu

Turnuvadaki geleceğimiz için konuşan Çalhanoğlu, "Önümüzde iki maç var, daha hiçbir şey bitmedi" açıklamasını yaptı.

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