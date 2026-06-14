EURO 2008'de yarı final oynama başarısı gösteren A Milli Takım'ın en önemli oyuncularından olan Nihat Kahveci, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 2-0 kaybedilen Avustralya maçını yorumladı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın terfcihlerini eleşltiren Kahveci, "Hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Nihat Kahveci, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık sürpriz mağlubiyeti değerlendirdi.

Nihat Kahveci

"ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Kontraspor'da konuşan eski milli futbolcu, "Vallahi zor bir yayın olacak arkadaşlar. Çok umutluyduk, çok mutluyduk, çok gururluyduk. Şu an ben şahsen çok üzgünüm, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Gol atması gereken oyuncularımız gerektiği gibi oynamadı. Fiziksel mücadele beklediğimiz atletizm sahibi oyuncularımız bekleneni yapmadı. 'İyi şut atar' dediğimiz oyuncularımız o şutları atmadı. Hepsi rakip defanstan döndü, auta gitti, biri de direkten döndü. 'Rakip forveti tutar' dediğimiz defans oyuncularımız görevini yapamadı. Kritik topları çıkaran kalecimiz Uğurcan Çakır da dahil görevini yapmadığı bir milli takım izlediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

"KÖTÜ GOLLER YEDİK"

Nihat Kahveci, "Avustralya, gelirken yaptığı iyi şeyi alıp, bu maça 100 dakika taşıdı. Set kurmak, ölümüne oynamak, fiziksel üstünlükle oynamak… Biz ise buraya nasıl geldiysek beklenilen oyunun B’sini bile oynayamadık. Kötü yenildik, kötü goller yiyerek yenildik. Dakika 81, maç 2-0 olmuş. İsmail ve Zeki çıkıyor, Mert ve Salih giriyor. O an hocanın sınıfta kaldığı andır bende. Birbirimize şaşkın şaşkın baktık. 'Ne oluyor' dedim. Bu kadarını beklemiyordum. O oyuncu değişiklikleri benim için hayal kırıklığı oldu. Hocamız da sahanın içindeki futbolcular gibiydi. Takım olarak benim beklentilerimi bir gram karşılamadı. Çok da doğru yapan yoktu" ifadelerini kullandı.

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