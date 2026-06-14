A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na Avustralya mağlubiyetiyle başlasa da gruptan çıkma umutlarını kaybetmedi. Yeni turnuva formatı sayesinde ay-yıldızlıların son 32 turuna yükselmesi için birden fazla senaryo bulunurken, yapılan simülasyonlar 3 puanın bile tur bileti getirebileceğini ortaya koydu. Paraguay karşılaşması ise kader maçına dönüştü.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaştığı Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na istediği başlangıcı yapamazken, gruptan çıkma umutlarını ise tamamen yitirmedi.

BC Place Stadı'nda oynanan mücadelede Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe kaydetti.

A Milli Futbol Takımı

YENİ FORMAT TÜRKİYE'YE UMUT VERİYOR

2026 Dünya Kupası'nda 48 takımın mücadele etmesi nedeniyle grup aşamasının ardından sadece ilk iki sıradaki ekipler değil, en başarılı 8 grup üçünüsü de son 32 turuna yükseliyor.

Bu nedenle Türkiye'nin önünde gruptan çıkabilmek için üç farklı yol bulunuyor. Milliler, D Grubu'nu lider ya da ikinci sırada tamamlayarak doğrudan tur atlayabileceği gibi, grup üçüncüsü olup en iyi üçüncüler arasına girerek de son 32 biletini alabilir.

Yapılan 10 bin simülasyona göre, grubunu 3 puanla tamamlayan bir takımın son 32 turuna yükselme ihtimali yüzde 62 olarak hesaplandı. Simülasyon sonuçları, özellikle averajın belirleyici olacağını ortaya koydu.

3 puanla grubu tamamlayan ekiplerin tur atlama ihtimalleri şu şekilde sıralandı:

+2 ve üzeri averaj: %98,47

+1 averaj: %96,43

0 averaj: %95,59

-1 averaj: %87,91

-2 averaj: %71,49

-3 averaj: %48,20

-4 averaj: %29,89

-5 ve altı averaj: %15,57

Veriler, özellikle -1 averajdan itibaren elenme riskinin arttığını, -3 ve altındaki averajlarda ise şans faktörünün daha fazla öne çıktığını gösteriyor.

A Milli Futbol Takımı

PARAGUAY MAÇI KRİTİK ÖNEME SAHİP

Millilerin Paraguay ve ABD ile oynayacağı maçların ardından oluşacak puan durumu, grubun kaderini belirleyecek.

Senaryolara göre Türkiye'nin önünde farklı ihtimaller bulunuyor. En olumlu tabloda, ikinci haftada Paraguay'ın mağlup edilmesi ve ABD'nin de Avustralya'yı yenmesi halinde, ay-yıldızlı ekip son maçta alacağı bir galibiyetle grup liderliği için dahi şans yakalayabilecek.

Öte yandan en olumsuz senaryoda ise Türkiye'nin Paraguay'a kaybetmesi ve ABD'nin Avustralya'yı mağlup etmesi halinde, milliler son grup maçına turnuvaya veda etmiş olarak çıkabilecek.

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