A Milli Takım

Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Nestor Irakunda ve 75'inci dakikada Connor Metcalfe attı.

Bu sonuçla Milli Takımımız, Dünya Kupası'na puansız başladı. Grubumuzda ikinci maçı ise 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile oynanacak.