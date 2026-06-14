Anadolu Ajansı
Meydanlar doldu taştı: Türkiye'nin dört bir yanında milli coşku
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.
Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Nestor Irakunda ve 75'inci dakikada Connor Metcalfe attı.
Bu sonuçla Milli Takımımız, Dünya Kupası'na puansız başladı. Grubumuzda ikinci maçı ise 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile oynanacak.
A Milli Takım'ın Avustralya karşısındaki Dünya Kupası mücadelesinde, maçın erken saatte oynanmasına rağmen Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı.
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