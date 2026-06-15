Senelik 5 milyon n Galatasaray’da durumu merakla beklenen Mauro İcardi konusunda yeni gelişme...

ALİ NACİ KÜÇÜK - Sarı kırmızılı yönetimin yıllık 5 milyon avroya yakın 1+1 yıllık mukavele önerdiği Arjantinli oyuncu henüz geri dönüş yapmamıştı. Menajeri Elio Pino aracılığıyla yapılan son görüşmede başkan Dursun Özbek’ten oynama garantisi istendi.

Özbek’in cevabı ise çok net oldu. Burası G.Saray n Özbek, Pino’ya cevabı “Burası G.Saray! Ne senin ne de benim istediğim olur! G.Saray’ın istediği olur! Ben başkan olarak hocama ‘İcardi’yi en az 20 maç oynatacaksın’ diye bir cümle kuramam” şeklinde oldu.

Bir yandan tatil yapan bir yandan da diğer teklifleri değerlendirmeye alan İcardi’nin nihai kararına göre ikinci forvet durumu belli olacak.

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