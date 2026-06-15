Türkiye Gazetesi
İcardi’nin isteğine Özbek’ten cevap: Garanti veremem
Senelik 5 milyon n Galatasaray’da durumu merakla beklenen Mauro İcardi konusunda yeni gelişme...
Özetle Dinleİcardi’nin isteğine Özbek’ten cevap: Garanti verem...
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Spor az önce
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi biten Arjantinli oyuncuya yıllık 5 milyon avroya yakın bir teklifte bulunurken, oyuncu oynama garantisi talep etti.
- Oyuncuya 1+1 yıllık, yıllık 5 milyon avroya yakın bir mukavele önerildi.
- Oyuncunun menajeri Elio Pino aracılığıyla başkan Dursun Özbek'ten oynama garantisi istendi.
- Başkan Dursun Özbek, oyuncuya oynama garantisi verilemeyeceğini, Galatasaray'ın istediğinin olacağını belirtti.
- Oyuncu tatilini sürdürüyor ve diğer teklifleri değerlendiriyor.
- Oyuncunun nihai kararına göre ikinci forvet durumu belirlenecek.
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ALİ NACİ KÜÇÜK - Sarı kırmızılı yönetimin yıllık 5 milyon avroya yakın 1+1 yıllık mukavele önerdiği Arjantinli oyuncu henüz geri dönüş yapmamıştı. Menajeri Elio Pino aracılığıyla yapılan son görüşmede başkan Dursun Özbek’ten oynama garantisi istendi.
Özbek’in cevabı ise çok net oldu. Burası G.Saray n Özbek, Pino’ya cevabı “Burası G.Saray! Ne senin ne de benim istediğim olur! G.Saray’ın istediği olur! Ben başkan olarak hocama ‘İcardi’yi en az 20 maç oynatacaksın’ diye bir cümle kuramam” şeklinde oldu.
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Bir yandan tatil yapan bir yandan da diğer teklifleri değerlendirmeye alan İcardi’nin nihai kararına göre ikinci forvet durumu belli olacak.
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