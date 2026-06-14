Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ı arayarak tebrik ettiğini açıkladı. "Türk futbolunun lokomotif 2 büyük kulübüyüz" diyen Özbek, Yıldırım ile yaptığı görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Hakan Safi ile girdiği yarışı kazanıp Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım hakkında konuştu.

Galatasaray'da Dursun Özbek, başkan olarak üst üste 3'üncü, toplamda 4'üncü dönemine girdi.

ÖZBEK'TEN YILDIRIM İTİRAFI

Fotomaç Gazetesi'ne röportaj veren Özbek, "Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturdu. Kendisini arayıp tebrik ettiniz mi? Aranızda bir diyalog geçti mi?" şeklindeki soruya cevap verdi.

Aziz Yıldırım, 2018 yılınd Ali Koç'a karşı seçimde kaybettikten sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı oldu.

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Sarı-kırmızılı kulübün bir numarası, "Telefonla kendisini aradım ve tebrik ettim. Kendisi de çok memnun oldu. Aramızda güzel bir konuşma geçti. Türk futbolunun lokomotif 2 büyük kulübüyüz. Dolayısıyla burada bazı konularda güç birliği, bazı konularda beraber hareket etmek durumundayız. Naklen yayın ihalesi geliyor. Aziz Başkan döneminde, Kulüpler Birliği başkanıyken naklen yayın geliri 500 milyon dolardı, şimdilerde 170 milyon dolar civarında. Dolayısıyla ortak menfaatlerimiz olan yerler var. Aziz Bey de sıcak bakıyor. Naklen yayın konusunda birlikte hareket edeceğiz. Naklen yayın gelirlerinin tekrar eski rakamlara ulaşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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