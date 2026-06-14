Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'la ne konuştuğunu açıkladı: Birlikte hareket edeceğiz
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ı arayarak tebrik ettiğini açıkladı. "Türk futbolunun lokomotif 2 büyük kulübüyüz" diyen Özbek, Yıldırım ile yaptığı görüşmesinin detaylarını paylaştı.
- Dursun Özbek, Aziz Yıldırım'ı arayarak tebrik ettiğini ve aralarında güzel bir konuşma geçtiğini söyledi.
- Özbek, Türk futbolunun lokomotif iki büyük kulübü olarak bazı konularda güç birliği ve beraber hareket etme durumunda olduklarını ifade etti.
- Galatasaray Başkanı, naklen yayın ihalesinin yaklaştığını ve Aziz Yıldırım ile bu konuda birlikte hareket edeceklerini belirtti.
- Dursun Özbek, Aziz Yıldırım döneminde Kulüpler Birliği başkanlığı sırasında naklen yayın gelirinin 500 milyon dolar olduğunu, şimdilerde ise 170 milyon dolar civarında olduğunu dile getirdi.
- Özbek, naklen yayın gelirlerinin tekrar eski rakamlara ulaşmasını istediklerini belirtti.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Hakan Safi ile girdiği yarışı kazanıp Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım hakkında konuştu.
ÖZBEK'TEN YILDIRIM İTİRAFI
Fotomaç Gazetesi'ne röportaj veren Özbek, "Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturdu. Kendisini arayıp tebrik ettiniz mi? Aranızda bir diyalog geçti mi?" şeklindeki soruya cevap verdi.
Unutulmayan görüntü: Havalimanında yattı, kulüpsüz kaldı!
İŞTE O DİYALOG...
Sarı-kırmızılı kulübün bir numarası, "Telefonla kendisini aradım ve tebrik ettim. Kendisi de çok memnun oldu. Aramızda güzel bir konuşma geçti. Türk futbolunun lokomotif 2 büyük kulübüyüz. Dolayısıyla burada bazı konularda güç birliği, bazı konularda beraber hareket etmek durumundayız. Naklen yayın ihalesi geliyor. Aziz Başkan döneminde, Kulüpler Birliği başkanıyken naklen yayın geliri 500 milyon dolardı, şimdilerde 170 milyon dolar civarında. Dolayısıyla ortak menfaatlerimiz olan yerler var. Aziz Bey de sıcak bakıyor. Naklen yayın konusunda birlikte hareket edeceğiz. Naklen yayın gelirlerinin tekrar eski rakamlara ulaşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.