A Millî Futbol Takımı’nın genç yıldızı Can Uzun’u kadrosuna katmak için uğraşan Galatasaray, bir taraftan Alman kulübü Eintracht Frankfurt ile diğer taraftan da genç yıldızın alesiyle temaslarını sürdürüyor.

Milli futbolcu Can Uzun için kapıyı 50 milyon eurodan açan Eintracht Frankfurt’tan indirim beklenirken; sarı-kırmızılılar, Alman kulübüne yaklaşık 35 milyon euro bonservis teklifinde bulundu.

"DÜNYA KUPASI SONRASI GÖRÜŞELİM"

20 yaşındaki oyuncunun ailesiyle görüşen yönetim, Can’ı ikna ederse Frankfurt’un da fiyatı aşağıya çekebileceğini umuyor. Frankfurt, Galatasaray’a “Dünya Kupası’ndan sonra görüşelim” diyerek, transfere açık kapı bıraktı.

Can Uzun, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.

FRANKFURT PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun, geçtiğimiz sezon 28 maçta görev yaptı. Başarılı hücum oyuncusu, sahada kaldığı 1513 dakikada 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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