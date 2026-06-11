Galatasaray'ın Eylül 2023'te 9,5 milyon euro karşılığında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez'e, Avrupa'dan ilgi olduğu konuşuluyor. 29 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun, bu konuda net bir tutum sergilediği ve mevcut kontratına vurgu yaptığı belirtildi.

Galatasaray'da 3 Süper Lig zaferinin yanı sıra Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Davinson Sanchez, Avrupa'dan kendisine gösterilen ilgi sonrası Başkan Dursun Özbek ve yönetime mesaj yolladı.

Dadinson Sanchez - Dursun Özbek

"BU RENKLERİ TAŞIMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Sözcü'de yer alan habere göre; Davinson Sanchez, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor. 30 Haziran 2029 tarihine kadar olan sözleşmesine vurgu yapan Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirtti.

Sanchez'in sarı-kırmızılı yönetime gönderdiği mesajda, "Üç sezonum daha var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum. Burada devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Kolombiyalı oyuncu, bu sezon 45 maçta 3684 dakika süre aldı ve 2 gol attı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez, Galatasaray'da toplam 121 maça çıktı. 29 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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