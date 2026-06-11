Davinson Sanchez'den Dursun Özbek'e net mesaj: O tarihi hatırlattı!
Galatasaray'ın Eylül 2023'te 9,5 milyon euro karşılığında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez'e, Avrupa'dan ilgi olduğu konuşuluyor. 29 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun, bu konuda net bir tutum sergilediği ve mevcut kontratına vurgu yaptığı belirtildi.
- Davinson Sanchez, Galatasaray'la sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar devam ettiğini belirtti.
- Deneyimli futbolcu, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve ailesinin de İstanbul'da iyi hissettiğini vurguladı.
- Sanchez, sarı-kırmızı renkleri taşımaktan gurur duyduğunu ve burada devam etmek istediğini ifade etti.
- Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Sanchez, Galatasaray'da 121 maça çıktı ve 10 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray'da 3 Süper Lig zaferinin yanı sıra Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Davinson Sanchez, Avrupa'dan kendisine gösterilen ilgi sonrası Başkan Dursun Özbek ve yönetime mesaj yolladı.
"BU RENKLERİ TAŞIMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Sözcü'de yer alan habere göre; Davinson Sanchez, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor. 30 Haziran 2029 tarihine kadar olan sözleşmesine vurgu yapan Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirtti.
Sanchez'in sarı-kırmızılı yönetime gönderdiği mesajda, "Üç sezonum daha var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum. Burada devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez, Galatasaray'da toplam 121 maça çıktı. 29 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.