Deprem bölgesinden 81 ile yayılan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında bugüne kadar 185.512 kişiye toplam 16 milyar 797 milyon TL’lik kredi desteği sağlandı. Kurulan yeni yuvalarda 15.947 bebek doğdu. Bakan Göktaş; 250 bin TL’ye varan faizsiz kredinin yanı sıra evlilik öncesi eğitimler, çevrim içi destekler ve ücretsiz aile danışmanlığı hizmetleriyle de çiftlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” ile yuva kurmak isteyen gençlerin yanında durmayı sürdürüyor. Projeye dair güncel verileri paylaşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Evlilik yolculuğuna adım atan gençlerimizin kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsiyoruz. Bu süreçte gerek evlilik öncesi eğitimlerimizle gerekse sağladığımız finansal desteklerle genç çiftlerimizin her an yanındayız” dedi.

Projenin ulaştığı başarıya dikkati çeken Bakan Göktaş, “Bugüne kadar 293.640 başvuru aldık, 236.070 gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 243.692 gencimiz kredi almaya hak kazandı. Kredi ödemesi gerçekleştirilen kişi sayısı 185.512” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş: Evlilik yolculuğuna çıkan her gencin destekçisiyiz

81 ŞEHRE YAYILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği söz doğrultusunda 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen projenin her geçen gün büyüdüğünü belirten Göktaş, şu açıklamalarda bulundu: "Deprem bölgesinden başlattığımız projeyi, 2025 Aile Yılı vesilesiyle 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Daha fazla çiftin yararlanması için gelir kriterini daha kapsayıcı hâle getirdik ve destek tutarını artırdık. Bu yıl ocak ayından itibaren ödeme miktarını; 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250.000 lira, 26-29 yaş aralığındaki çiftler için ise 200.000 lira faizsiz kredi desteği olarak güncelledik."

Projeden yararlanan ailelerin mutluluğuna değinen ve gençlere çağrıda bulunan Göktaş, “Gençlerimizden gelen evlat haberleriyle ailelerimizin sevincine bir kere daha ortak olduk. Çiftlerimizin yuvalarında bugüne kadar 15.947 bebek dünyaya geldi. Eğer siz de kararınızı aldıysanız hemen ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden başvuruda bulunabilirsiniz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Göktaş: Evlilik yolculuğuna çıkan her gencin destekçisiyiz

SOSYAL KONUTTA VE İŞKUR’DA ÖNCELİK

Ailenin önemini her fırsatta vurgulayan Bakan Göktaş, gençlerin ülkenin geleceğini inşa ettiğini ve Türkiye Yüzyılı’nın en kıymetli satırlarının onların başarısıyla yazılacağını dile getirdi. Aile ve Nüfus 10 Yılı’nın en anlamlı adımlarının bu kurulan yuvalarda atılacağını belirten Göktaş, desteklerinin süreceğini vurguladı. Projeden yararlanan çiftlerin Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) programlarında öncelikli olacağını müjdeleyen Göktaş “Bir sonraki sosyal konut projesinde bu krediden faydalanan çiftlerimiz öncelikli olacak. Doğum yardımları ile annelere destek oluyoruz. Doğum izinlerini 24 haftaya çıkardık ve gündüz çocuk bakımevlerinin sayısını artırdık” bilgilerini paylaştı.

Bakan Göktaş: Evlilik yolculuğuna çıkan her gencin destekçisiyiz

KİMLER PROJEDEN YARARLANABİLİR?

“Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında, evlilik hazırlığı yapan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi desteği sunuluyor. Projeden yararlanmak için çiftlerin her ikisinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Türkiye’de ikamet etmesi ve resmî nikâh gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşından gün almamış olmak, taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamak ve daha önce projeden kredi kullanmamış olmak diğer kriterler arasında yer alıyor.

Ekonomik şart olarak, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının asgari ücretin 2,5 katını aşmaması aranıyor. Ayrıca adayların Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrası eğitim-danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmesi şartı bulunuyor. Devletin güvenliğine, anayasal düzene, cinsel dokunulmazlığa ve uyuşturucu madde suçlarına ilişkin kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanlar ise kapsam dışı tutuluyor. Onaylanan kredilerde ilk 24 ay boyunca ödeme yapılmazken, kalan 24 ayda geri ödeme süreci başlıyor. 48 aylık süreçte ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksiti hibe edilerek kalan borçları 12 ay erteleniyor. Erteleme dahil toplam 60 aylık vade içinde ikinci çocuk sahibi olunması durumunda ise kalan tüm taksitler hibe edilerek kredi tamamen kapatılıyor.

Bakan Göktaş: Evlilik yolculuğuna çıkan her gencin destekçisiyiz

GENÇLERE HEM MADDİ HEM DE MANEVİ DESTEK

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kararı alarak hayatlarında yeni bir sayfa açan gençlerin bu yolculuğa daha hazırlıklı başlamalarını arzu ettiklerini söyledi. Güçlü ailelerin yalnızca sevgiyle değil; sağlıklı iletişim, karşılıklı anlayış, sabır ve ortak sorumluluk bilinciyle kurulacağını dile getiren Göktaş, “Evliliğin dili, bir hayat ortaklığının bestesini yapar; kalbi, kurulan bağların mutluluğuyla atar ve gözü paylaşılan umutlarla geleceğe bakar. İşte bu yüzden evlilik, esasında sevginin, emeğin, güvenin ve ortak umudun üzerine kurulmalıdır” dedi.

Gençlerin evliliğe hazırlık sürecinde güçlü bir farkındalıkla hareket etmelerini istediklerini belirten Bakan, bu maksatla verdikleri eğitimleri büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürüttüklerini aktardı. Bu süreçte gençlere yalnızca ekonomik destek sağlamadıklarını vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu: Gayemiz, gençlerimizin sağlıklı bir iletişim dili kurması, güçlü bağlar oluşturması ve zorlukları omuz omuza birlikte aşmalarına katkı sunmaktır. Böylece, sevgi ve güven temelinde yükselen ailelerin çoğalmasına, sağlıklı nesillerin yetişmesine ve güçlü bir toplumun inşasına destek oluyoruz. Bu eğitimlerde gençlerimize sadece bilgi vermiyor, sabretmeyi ve yeni bir hayatı birlikte inşa etmeyi anlatıyoruz. Nikâhtan sonra da çiftleri yalnız bırakmadıklarını belirten Göktaş, uzmanlar aracılığıyla çevrim içi eğitim ve ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti vermeye devam ettiklerini vurguladı.

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