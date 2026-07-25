Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, teknoloji birikimi, güçlü yatırımları, mühendislik kabiliyeti ve uygulama yetkinliğiyle yalnızca bugünün değil geleceğin teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor.

Türk Telekom, patentten akademik yayınlara, ulusal ve uluslararası AR-GE projelerinden uluslararası standart geliştirme çalışmalarına uzanan AR-GE ekosistemiyle Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesine katkı sağlıyor. Millî Teknoloji Hamlesi doğrultusunda son iki yıldır millî patent başvurusunda zirvede yer alan Türk Telekom, 2025 yılında akademik yayın sayısını yüzde 129, uluslararası standartlara katkı sayısını yüzde 237 artırarak Türkiye’nin küresel teknoloji ekosistemindeki konumunu güçlendirdi.

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"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin “Türk Telekom olarak yalnızca teknolojiyi kullanan değil; üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye hedefi için kararlılıkla çalışıyoruz. Son beş yıldır sektörün yatırım lideri olarak Türkiye’yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyor, AR-GE’yi yalnızca yeni teknolojiler geliştiren bir faaliyet olarak değil, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz. Yapay zekâdan yeni nesil haberleşme teknolojilerine, kuantum teknolojilerinden dijital altyapılara kadar uzanan geniş bir alanda geliştirdiğimiz çözümlerle yarının ihtiyaçlarını bugünden şekillendiriyoruz. Türk Telekom olarak yerli bilgi birikimini yüksek katma değerli teknolojilere dönüştürmek, Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesini daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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