Türk Telekom ve Argela’nın geliştirdiği SEBA çözümü, 1 milyon haneye ulaşarak Türkiye genelinde yaygın kullanım seviyesine ulaştı.

Türk Telekom ve grup şirketi Argela tarafından Linux Foundation Broadband ekosistemi altında millî imkânlarla açık kaynak olarak geliştirilen Yazılım Tabanlı Genişbant Erişim Çözümü’nün (SEBA) ulaştığı hane sayısı 1 milyonu aştı.

Açık kaynak kodlu, bulut tabanlı ve üretici bağımsız mimarisiyle yeni nesil fiber şebekelerin dönüşümünde kritik rol üstlenen Netsia BB Suite, Türkiye’nin 81 ilinde yaygın olarak kullanılıyor. Netsia BB Suite ayrıca NetworkX Awards 2025’te “Multi Gigabit Fiber Erişimde Üstün İnovasyon” ödülünü kazandı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 1 milyon haneye ulaşmanın Türkiye’nin telekomünikasyon alanındaki mühendislik ve AR-GE gücünün göstergesi olduğunu belirterek, millî teknoloji çözümlerini küresel pazarlara taşımayı sürdüreceklerini ifade etti.

Şahin “SEBA Netsia BB Suite, RIC ve uydu bağımsız 5G senkronizasyonu gibi çözümlerimizi küresel pazarlara taşıyor, Türkiye’nin teknoloji ihraç eden ülke vizyonuna katkı sağlıyoruz. Ülkemizin yenilikçi teknolojileri yalnızca kullanan değil, geliştiren ve dünyaya sunan bir güç olması hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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